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Отели в Кальпе, Испания

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2 объекта найдено
Отель в Кальпе, Испания
Отель
Кальпе, Испания
Новый отель на продажу — Бенидорм, центр и пляжи Редкая инвестиционная возможность в Бени…
$3,03 млн
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Отель 14 161 м² в Кальпе, Испания
Отель 14 161 м²
Кальпе, Испания
Количество спален 194
Площадь 14 161 м²
Отель находится менее чем в 200 метрах от пляжа и пристани для яхт. Этот отель выполнен в со…
$18,54 млн
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