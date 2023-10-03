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Квартиры-студии с видом на море в Испании

Канарские острова
23
Валенсия
16
Вега-Баха-дель-Сегура
13
Торревьеха
9
Arona
8
Adeje
7
Андалусия
6
Гуардамар
3
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4 объекта найдено
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Miraverde, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Апартамент Студио в комплексе Орландо. Расположен в Коста Адехе, в пешей доступности от пляж…
€190,000
Студия 1 спальня с мебелью, у моря, с White goods в Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня с мебелью, у моря, с White goods
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Отремонтированная студия в Ла Мата рядом с пляжем с видом на лагуну. Уютная и светлая кварти…
€42,900
Студия новое здание, с террасой, с гаражом в Mijas, Испания
Студия новое здание, с террасой, с гаражом
Mijas, Испания
Площадь 21 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 140 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 270 000. […
€140,000
Студия с гаражом, с садом, с подведенным электричеством в Малага, Испания
Студия с гаражом, с садом, с подведенным электричеством
Малага, Испания
Площадь 37 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 132 770 гаста & евро; & amp; nbsp; 132 7…
€132,770

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