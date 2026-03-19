  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Фуэнхирола
  4. Жилой квартал Waterfall Residences

Жилой квартал Waterfall Residences

Фуэнхирола, Испания
от
$819,108
;
16
Оставить заявку
ID: 39358
ID новостройки на Realting
In CRM: 2058727355
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Фуэнхирола
  • Адрес
    Avenida 8 de Marzo

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
The perfect combination to create the best views of the Malaga Coast. This new promotion will have at your disposal the exclusive services and facilities of Higuerón Hotel, such as spa, gym, restaurants, beach club and more. In addition, our concierge service will take care of your every wish, from booking a private driver to making reservations at any of our restaurants. Our project has been designed to respect the existing nature that embellishes the place and denotes tranquility nature and history in the environment. A joy for the senses with the sound of the birds and delight in the fragance of nature. Located between Mijas Pueblo, Benalmadena Pueblo y Fuengirola, just a few minutes from the sea. Two minutes away from Higueron Resort where you Will find Higueron Sport Club and Spa, a shopping center, restaurants, the train station (CARVAJAL) connected by our community shuttle train. The promotion offers 233 properties of 1,2 and 3 bedrooms, with a variety of typologies to suit the most demanding tastes. These include Garden Villas with private swimming pools and gardens designed to minimise environmental impact, using drip irrigation and indigenous plants, shrubs and trees. Deluxe Apartments with breathtaking panoramic sea views and private pool, providing the ultimate in luxury and exclusivity.

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал IDYLLIC 2
Эстепона, Испания
от
$546,072
Жилой квартал Aurea Villas
Эстепона, Испания
от
$1,76 млн
Жилой квартал Eagle Hills
Эстепона, Испания
от
$364,048
Жилой квартал Andara 2
Марбелья, Испания
от
$4,49 млн
Жилой квартал Village Verde Residencial Phase II
San Roque, Испания
от
$967,002
Вы просматриваете
Жилой квартал Waterfall Residences
Фуэнхирола, Испания
от
$819,108
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Eagle Hills
Жилой квартал Eagle Hills
Жилой квартал Eagle Hills
Жилой квартал Eagle Hills
Жилой квартал Eagle Hills
Показать все Жилой квартал Eagle Hills
Жилой квартал Eagle Hills
Эстепона, Испания
от
$364,048
Год сдачи 2029
Exclusive new construction housing development in Estepona Golf, comprising 111 homes with 1, 2, and 3 bedrooms. Its contemporary design and careful integration into the surroundings maximize orientation, enhance natural light, and open each home to the landscape. One of the project’s key …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Ориуэле в нескольких минутах ходьбы от пляжа
Ориуэла, Испания
от
$382,639
Год сдачи 2026
Элегантные квартиры с 2, 3, 4 спальнями в нескольких минутах ходьбы от пляжа на Плайя-Фламенка Современный комплекс находится в известном районе Плайя-Фламенка на Коста-Бланке. Этот прибрежный город отличается развитой инфраструктурой и множеством развлечений, включая еженедельный субботний …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Marbella Lake
Жилой квартал Marbella Lake
Жилой квартал Marbella Lake
Жилой квартал Marbella Lake
Жилой квартал Marbella Lake
Показать все Жилой квартал Marbella Lake
Жилой квартал Marbella Lake
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,08 млн
Год сдачи 2023
Marbella Lake, a private modern development at the heart of Golf Valley, in Nueva Andalucía, just 5 kilometres from Puerto Banús. This new development comprises 98 apartments distributed throughout several three storey buildings in contemporary Mediterranean style. The 2 and 3 bedroom apar…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации