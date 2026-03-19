  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эстепона
  4. Жилой квартал Tailor-Made Villa Manilva

Жилой квартал Tailor-Made Villa Manilva

Эстепона, Испания
от
$2,27 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 39359
ID новостройки на Realting
In CRM: 1895786465
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Адрес
    Calle Nicaragua

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Luxury villa project with building license in place and stunning sea views - only 500 m from the beach Imagine waking up to panoramic sea views in your own luxury villa, just a short walk from the beach. Nestled in a prestigious area, this exclusive villa project offers the perfect blend of modern elegance and Mediterranean charm. Set on a southeast - facing plot, the property is designed to maximize natural light and stunning coastal views. With generous living space and a spacious basement flooded with natural light, this home is perfect for those seeking luxury and comfort. Located on the western Costa del Sol, this area is fast becoming the first choice for discerning buyers looking for tranquility, authenticity and a relaxed coastal lifestyle. Located near the border with Cadiz, it enjoys pristine beaches, refreshing Atlantic breezes, and crystal clear waters, making it a true paradise for beach lovers. This is your opportunity to own a bespoke villa in one of the most desirable coastal locations in southern Spain. Contact us today for more information and start building your dream home.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Soul Marbella Sunlife III Adosados
Rio Real, Испания
от
$2,25 млн
Жилой квартал Bélvèdere Collection
Фуэнхирола, Испания
от
$489,189
Жилой квартал Adel San Roque
San Roque, Испания
от
$626,845
Жилой квартал Le Monte
Benahavis, Испания
от
$1,88 млн
Жилой квартал Sunrise Golf Residences
Михас, Испания
от
$538,108
Вы просматриваете
Жилой квартал Tailor-Made Villa Manilva
Эстепона, Испания
от
$2,27 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Biznaga
Жилой квартал Biznaga
Жилой квартал Biznaga
Жилой квартал Biznaga
Жилой квартал Biznaga
Показать все Жилой квартал Biznaga
Жилой квартал Biznaga
Михас, Испания
от
$420,930
Welcome to the innovative and sustainable collection of homes in Las Lagunas de Mijas. This unique project offers an unparalleled living experience, fusing cutting-edge design, modern amenities and a strategic location on the enchanting Costa del Sol. This development consists of one and t…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Luxy Sancha
Жилой квартал Luxy Sancha
Жилой квартал Luxy Sancha
Жилой квартал Luxy Sancha
Жилой квартал Luxy Sancha
Показать все Жилой квартал Luxy Sancha
Жилой квартал Luxy Sancha
Малага, Испания
от
$537,471
Welcome! We are pleased to present an exclusive opportunity to acquire a property in one of the most sought-after areas of Málaga. This development consists of 15 luxury apartments, including stylish studios and spacious one- and two-bedroom residences, all carefully designed to offer the …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Показать все Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 1 Apartamentos
Santa Margarita, Испания
от
$449,372
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации