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Жилой квартал Enebros - Fase 1

Benahavis, Испания
от
$2,50 млн
;
15
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ID: 39190
ID новостройки на Realting
In CRM: 817666523
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis
  • Адрес
    Calle Lago de Leman

О комплексе

Перевод
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English English
New project located in Benahavis district, it represents a significant elevation in the concept, quality and lifestyle hitherto known. The spacious ground floor apartments offer private gardens and swimming pools. The open and bright first floor properties feature generous terraces with stunning views. The first floor penthouses offer swimming pools, solariums and terraces, while the top floor penthouses with their swimming pools and solariums are the epitome of luxury living. Located in the stunning hills of Benahavis, it is just a short drive from Marbella and Puerto Banus, with all the bustling towns they have to offer. There are many golf courses nearby for golfers. These stunning, modern apartments with state-of-the-art materials and finishes are set in the lush Mediterranean landscape, the best of both worlds.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания

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Жилой квартал Enebros - Fase 1
Benahavis, Испания
от
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