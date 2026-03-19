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Жилой квартал Imagine

Bel Air, Испания
от
$2,73 млн
;
20
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ID: 39310
ID новостройки на Realting
In CRM: 1052802127
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Деревня
    Bel Air
  • Адрес
    Avenida de Europa

О комплексе

Перевод
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Между синим Средиземноморьем и зеленым из лучших полей для гольфа рождается новая коллекция из 15 роскошных вилл, воплощающих аутентичный образ жизни Коста-дель-Соль. Этот проект представляет современный дизайн, простор, естественный свет и непревзойденное расположение в престижной Новой Золотой Миле. Всего в нескольких минутах от пляжа, в окружении полей для гольфа высшего уровня и с непосредственным доступом ко всем видам услуг, эти виллы предлагают идеальное сочетание местоположения, дизайна и качества жизни. Виллы расположены на плоских участках площадью от 985 м2 до 1125 м2 и отличаются современной, элегантной и функциональной архитектурой. Каждый дом был тщательно разработан, чтобы предложить щедрые пространства, естественный свет по всему дому и оптимальную планировку, ориентированную на комфорт и средиземноморскую жизнь. Жилые районы имеют потолки с двойной высотой почти 6 метров, что создает замечательное ощущение пространства и эксклюзивности. Благодаря своей юго-западной ориентации все виллы наслаждаются исключительной яркостью в течение дня и захватывающими закатами. Каждая вилла включает в себя 4 спальни, просторные интерьеры, кухни с открытой планировкой и бесшовное соединение с улицами через несколько крытых и открытых террас. Наружные зоны оснащены частными бассейнами, идеально подходящими для купания на коленях, ландшафтными садами и стильным баром для бассейна, с вариантами настройки, доступными в соответствии с предпочтениями покупателя. Кроме того, уровень подвала предлагает множество возможностей для персонализированного использования: тренажерный зал, спа-салон, кинотеатр, игровая комната или гостевая квартира. Этот опыт завершается впечатляющим солярием на крыше — идеальным для наслаждения солнцем, открытыми видами и привилегированным климатом Коста-дель-Соль. Bel Air - это эксклюзивный жилой район, расположенный в востребованной Новой Золотой Миле, между Эстепоной и Марбельей, предлагающий идеальное сочетание спокойствия, услуг и отличной связи. Всего в 10 минутах от Пуэрто Банус, в 15 минутах от центра Марбельи, в 10 минутах от Эстепоны и примерно в 45 минутах от международного аэропорта Малаги, его стратегическое расположение позволяет жителям с полной легкостью наслаждаться лучшим из Коста-дель-Соль. Район окружен инфраструктурой, которая включает в себя престижные поля для гольфа, такие как гольф-клуб Los Flamingos и гольф-клуб El Paraíso, культовый 5-звездочный отель Anantara Villa Padierna Palace, современный флаг Costa del Sol Marbella и недавно отремонтированный пляжный отель METT Hotel & Beach Resort Marbella. Предложение досуга усиливается очаровательными пляжными барами и эксклюзивной Анантарой от Sea Beach Club, которая обеспечивает изысканный пляжный опыт. Район также выделяется своими спортивными удобствами, включая Racquet Club Villa Padierna и Bel Air Tennis and Padel Club, идеально подходящими для любителей спорта и велнеса. Кроме того, он предлагает супермаркеты, магазины, рестораны, школы и все необходимые услуги в пределах очень близкой досягаемости, что делает его особенно удобным и функциональным местом для проживания на полный рабочий день и отдыха. Благодаря уникальному сочетанию спокойствия, естественной среды, высокого уровня услуг и доступности, Bel Air идеально подходит для различных профилей: семьи, ищущие круглогодичное качество жизни, покупатели, ищущие второй дом у моря, и инвесторы, заинтересованные в недвижимости с высоким спросом на отдых или долгосрочную аренду. Каждая вилла предназначена для обеспечения непревзойденного жизненного опыта, с высококачественными материалами и планировкой, адаптированной для повседневного комфорта и развлечений. Идеальный баланс между внутренними и внешними пространствами позволяет наслаждаться в любое время, будь то с семьей или гостями. Современный дизайн интерьера в сочетании с вневременной элегантностью AALTO Exclusive Design привносит изысканный и уникальный стиль в каждый дом. Интерьеры вызывают благополучие и характер, отражая суть эксклюзивного образа жизни. Главный вход открывается в величественную гостиную с потолками высотой почти шесть метров и лестницей, соединяющей различные уровни. Из просторной главной гостиной открывается прекрасный вид на сад и окружающую природу. Кухня, спроектированная KOK Studio и оснащенная приборами MIELE, носит подпись престижного бренда SANTOS и становится сердцем дома благодаря своей открытой концепции, центральному острову и прямому доступу к столовой. На этом этаже также есть элегантная спальня с ванной комнатой и прямым доступом к террасе и саду. Различные подъезды, как крытые, так и открытые, создают множество расслабляющих пространств рядом с потрясающим бассейном и эксклюзивным баром. На верхнем этаже мастер-люкс занимает целое крыло дома, предлагая максимальную конфиденциальность. В нем есть специально разработанный шкаф для прогулок от UECKO - бренда, удостоенного наград Guinness World Record 2024 года, и роскошная ванная комната. Этот уровень также включает в себя две дополнительные гостевые спальни, каждая с гардеробом и частной террасой. Нижний уровень (-1) предлагает многоцелевое пространство площадью 155 м2, которое может быть адаптировано как игровая комната, кинотеатр, SPA, GYM, дополнительные спальни или семейная комната. Естественный свет течет через окна полной высоты и внутренний внутренний дворик. Этот этаж также включает прачечную, техническую комнату и полную ванную комнату. Солярий на крыше с частным бассейном и открытой обеденной зоной - идеальное место, чтобы насладиться незабываемыми вечерами с видом на окружающую природу. Эти эксклюзивные виллы оснащены тщательно благоустроенными садами, частным бассейном, двумя парковочными местами с зарядными устройствами для электромобилей, аэротермальной системой, передовой домашней автоматизацией, столярным заводом TECHNAL и индивидуальной системой безопасности.

Местонахождение на карте

Bel Air, Испания
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