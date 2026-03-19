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Жилой квартал Villa Daniella

Михас, Испания
от
$4,19 млн
;
9
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ID: 39277
ID новостройки на Realting
In CRM: 1480753571
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Calle Campo Europa de Cala Golf

О комплексе

Перевод
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English English
We present you with a unique opportunity: the sale of an exclusive villa located in Cala Golf, currently under construction. This project has been designed to the highest standards of quality and comfort, combining contemporary architecture with a privileged natural environment. The style will be Nordic-inspired, luxurious and elegant, although, in the case of an off-plan sale, there is always the possibility of adapting the interior to the client's tastes. Project details: * Type of property: Detached villa * Built area: 550 m2 * Building plot: 1805 m2 This project will offer the buyer: *Quality of life, sunshine and tranquillity. * Natural light and open spaces. * Contemporary and warm design. * Technology, energy efficiency and sustainability. * Spectacular views.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой квартал Villa Daniella
Михас, Испания
от
$4,19 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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