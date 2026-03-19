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Жилой квартал The Palms at Estepona

Эстепона, Испания
от
$488,052
;
16
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ID: 39297
ID новостройки на Realting
In CRM: 1715708418
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона

О комплексе

Перевод
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English English
This complex is not simply a place to live. It’s a lifestyle ecosystem. From sunrise swims in your private pool to sunset walks on the coastal path, this is not just a home. It’s a statement. Nestled in the vibrant heart of Estepona’s rising west side, this low-density, high-impact development brings 78 - 1, 2 and 3 bedroom luxury apartments to life with vision and care. There’s a softness to the interiors. A restrained palette of neutral tones. Natural textures of wood and stone. Spaces that breathe and flow, with floor to ceiling glass doors that blur the line between inside and out. The apartments embrace the environment. Sculptural yet subtle. Curved terraces echo the movement of the coast and even the communal zones are grounded in nature, with green roofs, layered foliage and the filtered shade of palms.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой квартал The Palms at Estepona
Эстепона, Испания
от
$488,052
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