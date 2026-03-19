Жилой квартал The Palms at Estepona

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
This complex is not simply a place to live. It’s a lifestyle ecosystem. From sunrise swims in your private pool to sunset walks on the coastal path, this is not just a home. It’s a statement.
Nestled in the vibrant heart of Estepona’s rising west side, this low-density, high-impact development brings 78 - 1, 2 and 3 bedroom luxury apartments to life with vision and care.
There’s a softness to the interiors. A restrained palette of neutral tones. Natural textures of wood and stone. Spaces that breathe and flow, with floor to ceiling glass doors that blur the line between inside and out.
The apartments embrace the environment. Sculptural yet subtle. Curved terraces echo the movement of the coast and even the communal zones are grounded in nature, with green roofs, layered foliage and the filtered shade of palms.
Местонахождение на карте
Эстепона, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно