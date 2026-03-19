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Жилой квартал Belvedere Collection

Фуэнхирола, Испания
от
$620,019
;
20
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ID: 39195
ID новостройки на Realting
In CRM: 1530871878
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Фуэнхирола
  • Адрес
    Calle Zorzal

О комплексе

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This new apartment complex offers the space to be yourself, focus on what matters, and reconnect with an effortless lifestyle. This boutique collection of homes overlooking the Mediterranean Sea in Torreblanca del Sol is designed for those who value tranquility, refined design, and soul-soothing views. Step inside and experience a sense of refined comfort. The interiors are thoughtfully designed, where natural light and a harmonious space create a home that feels both natural and elegant. The open spaces strike a balance between spaciousness and privacy. The expansive terraces offer beautiful sea views, inviting moments of calm from sunrise to sunset.

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Belvedere Collection
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$620,019
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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