  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эстепона
  4. Жилой квартал Swing & Sea Luxury Villas

Жилой квартал Swing & Sea Luxury Villas

Эстепона, Испания
от
$1,49 млн
;
12
Оставить заявку
ID: 39179
ID новостройки на Realting
In CRM: 453591912
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Адрес
    Calle Irene Villa Gonzalez, 9 Hospital de Alta Resolucion de Estepona

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Elegance and exclusivity on the Costa del Sol. Discover this wonderful new luxury project, a prestigious complex of 14 detached villas located in an exceptional setting in Estepona, Malaga. Frontline golf of the prestigious Azata Golf Club, with stunning sea views. The project offers exclusive homes with 4, 5 and 6 bedrooms, most of them en suite, designed to provide maximum comfort and elegance. It enjoys a privileged location, perfect for those seeking comfort, exclusivity and connection to the best enclaves of the Costa del Sol. Just 1.2km from paradisiacal beaches. 4 minutes from the center of Estepona, a vibrant town with all services. 20 minutes from Puerto Banus, a symbol of exclusivity and sophisticated nightlife. 25 minutes from Sotogrande, epicenter of golf and luxury yachting. 45 minutes from Malaga International Airport. This project offers villas with ample spaces, designed to suit all needs and with high-end finishes. Living areas range from 160 m2 to more than 392 m2. Living-dining room with integrated kitchen, private terraces of more than 90m2, ideal for enjoying the Mediterranean climate. Private swimming pools, surrounded by gardens and rest areas. Large customizable basements, some with wine cellars and multipurpose rooms, perfect for gym or cinema room. These villas offer an atmosphere of tranquility and nature. Its modern architecture blends harmoniously with the environment, using noble and sustainable materials, ensuring an elegant aesthetic and optimal energy efficiency. Live the unique experience of this new project in one of the most exclusive areas of Estepona.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Birdie Hills
Эстепона, Испания
от
$369,736
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$1,02 млн
Жилой квартал Enebros - Fase 1
Benahavis, Испания
от
$2,50 млн
Жилой квартал CASATALAYA RESIDENCES
Benalmadena, Испания
от
$853,237
Жилой квартал Villa Stern
San Roque, Испания
от
$6,71 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Swing & Sea Luxury Villas
Эстепона, Испания
от
$1,49 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Nalia Resort
Жилой комплекс Nalia Resort
Жилой комплекс Nalia Resort
Жилой комплекс Nalia Resort
Жилой комплекс Nalia Resort
Жилой комплекс Nalia Resort
Торревьеха, Испания
от
$292,697
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 131 м²
1 объект недвижимости 1
Nalia Resort – роскошь в Торревьехе. Торревьеха — один из туристических городов номер один на побережье Коста Бланка благодаря своим пляжам и природным паркам, таким как Лагуна Роза. По этой причине компания Immosol, как застройщик, имеет один из своих звездных проектов в этом городе Аликант…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Показать все Жилой комплекс Alonis Living
Жилой комплекс Alonis Living
Вильяхойоса, Испания
от
$381,663
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 8
Площадь 74–226 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс Alonis Living Playa del Torres выделяется своей инновационной и элегантной архитектурой и находится всего менее чем в 5 минутах ходьбы от идиллического Playa del Torres. Это идеальное место для тех, кто мечтает каждый день наслаждаться морским бризом, средиземноморским солнцем…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
370,550
Квартира 2 комнаты
106.0 – 226.0
427,558 – 736,540
Квартира 3 комнаты
131.0
521,051
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Жилой квартал Higueron Hills Collection
Жилой квартал Higueron Hills Collection
Жилой квартал Higueron Hills Collection
Жилой квартал Higueron Hills Collection
Жилой квартал Higueron Hills Collection
Показать все Жилой квартал Higueron Hills Collection
Жилой квартал Higueron Hills Collection
Михас, Испания
от
$1,99 млн
Live overlooking the Mediterranean. Feel the tranquility of the mountains. Enjoy a detached, private, and contemporary villa in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol. This boutique development consists of 4 detached villas located in Buena Vista, on a hilltop overlooking …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации