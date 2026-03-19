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Жилой квартал Manzanilla View

Фуэнхирола, Испания
от
$2,05 млн
;
7
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ID: 39518
ID новостройки на Realting
In CRM: 1572729545
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Фуэнхирола
  • Адрес
    Calle Azalea

О комплексе

Перевод
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A modern villa with panoramic sea views, contemporary design and open spaces that combine luxury and Mediterranean comfort. Licence approved - ready to build. Welcome to the unique villa designed for those seeking an elegant lifestyle by the sea. Located in a quiet residential area of Torreblanca de Sol (Fuengirola), this property offers a perfect combination of modern architecture, natural light and spectacular views of the Mediterranean. The project has an approved building licence, allowing construction to begin immediately. In addition, the buyer has the possibility to customise finishes, layout and materials, creating a truly bespoke home. Main features: 4 bedrooms (with option for 5) 4 bathrooms and 1 toilet Spacious terraces and solarium with sea views Private swimming pool and garden areas Double garage Fully equipped modern kitchen with Bosch or similar appliances High-quality finishes: porcelain flooring, high-end aluminium carpentry, aerothermal energy Estimated delivery time: 12 months from the start of construction. An exceptional opportunity to build your contemporary villa in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol.

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
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Жилой квартал Manzanilla View
Фуэнхирола, Испания
от
$2,05 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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