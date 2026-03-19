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Жилой квартал Veridian II

Фуэнхирола, Испания
от
$1,11 млн
;
11
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ID: 39398
ID новостройки на Realting
In CRM: 649507202
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Фуэнхирола
  • Адрес
    Calle Victoria Kent

О комплексе

Перевод
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English English
This development is an exclusive residential community of single-family homes located in El Higuerón, one of the most promising areas on the Costa del Sol, designed to offer a sustainable, modern lifestyle that is connected to nature. The project combines contemporary architecture, energy efficiency, and well-being in a well-maintained and private setting. The development consists of 40 homes built using an innovative industrialized construction system, which ensures higher quality standards, faster construction, and superior energy efficiency. Each home has been designed to maximize natural light, thermal comfort, and sound insulation, incorporating solar technology, smart systems, and sustainable materials that reduce energy consumption and environmental impact. This development offers spacious common areas designed for well-being and outdoor living, including an infinity pool, a children’s pool, an outdoor social club, a sauna, an urban garden, walking trails, and wellness spaces ideal for yoga, relaxation, and connecting with nature. A project where sustainability, design, and quality of life come together to create homes ready for the future.

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Еда и напитки
Транспорт
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Жилой квартал Veridian II
Фуэнхирола, Испания
от
$1,11 млн
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