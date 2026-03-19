  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Жилой квартал Royal Palms Mijas IV-3

Жилой квартал Royal Palms Mijas IV-3

Михас, Испания
от
$1,54 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 39319
ID новостройки на Realting
In CRM: 1205571313
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Avenida Abogados de Oficio, 2

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Located on a gentle slope overlooking the Mediterranean Sea, our spacious, resort-style luxury apartment complex represents a unique opportunity. Although just a short distance from the wide, silver beaches of the renowned resort of La Cala de Mijas, the community atmosphere and wide range of state-of-the-art amenities will make it hard to leave. The enviable location offers residents the best advantages. With stunning sea views from most apartments, it is thoughtfully located on a gentle slope a short distance from the lively coastal town of La Cala de Mijas. Traditional beachside chiringuitos (beach bars) line the pretty promenade that borders the beaches of this coastal town, which also boasts a wide range of amenities, from supermarkets to banks, bars, and restaurants. With an annual average of 320 days of sunshine, the Costa del Sol offers plenty of opportunities to spend long, lazy days lounging by the beach-style pool.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Adagio
Benahavis, Испания
от
$559,724
Жилой квартал Libella
Resinera Voladilla, Испания
от
$705,343
Жилой квартал JARDINES DE LAS LAGUNAS II
Михас, Испания
от
$468,257
Жилой квартал Natura Estepona
Дос-Эрманас, Испания
от
$597,266
Жилой квартал Calle Miró
Ojen, Испания
от
$359,384
Вы просматриваете
Жилой квартал Royal Palms Mijas IV-3
Михас, Испания
от
$1,54 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Eleven 41
Жилой квартал Eleven 41
Жилой квартал Eleven 41
Жилой квартал Eleven 41
Жилой квартал Eleven 41
Показать все Жилой квартал Eleven 41
Жилой квартал Eleven 41
Bel Air, Испания
от
$1,18 млн
Фантастическая новая разработка, предлагающая несравненный роскошный образ жизни на Коста-дель-Соль. Расположенная в самом сердце престижного района Лос-Фламинго, всего в 5 минутах от пляжа, эта коллекция из 11 таунхаусов представляет собой комфорт и эксклюзивность. Все дома оснащены: Частн…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
Показать все Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
Жилой квартал Terrazas de Guadaiza II
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$642,061
The development is located on the Costa del Sol, in the undulating, lake-filled terrain and surrounded by the famous golf courses of Nueva Andalucía. This complex is situated in the municipality of Marbella, Malaga, undoubtedly one of Spain's best known destinations for its high quality of l…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал The Seven
Жилой квартал The Seven
Жилой квартал The Seven
Жилой квартал The Seven
Жилой квартал The Seven
Показать все Жилой квартал The Seven
Жилой квартал The Seven
Resinera Voladilla, Испания
от
$2,28 млн
Discover a collection of contemporary villas nestled in an exclusive gated community on the sun-kissed Costa del Sol. These exquisite residences are located in the heart of the New Golden Mile, offering a sophisticated living experience just moments away from pristine beaches, world-class …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации