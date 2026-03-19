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Жилой квартал Suite Mijas fase III

Михас, Испания
от
$364,048
;
15
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ID: 39001
ID новостройки на Realting
In CRM: 1671561436
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Avenida Maria Zambrano, 2

О комплексе

Перевод
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English English
High-rise homes with 1, 2, and 3 bedrooms, including a parking space and storage room, in a private urbanization. Different typologies that adapt to your new needs: Homes with terraces, penthouses, ground floors... The interior of the homes will surprise you with their comfortable and practical finishes, such as reinforced entrance door, tilt-and-turn windows in the bedrooms, floating laminate flooring, air conditioning installation, among others. We have designed the development for you to enjoy it all year round, which is why it has both covered and uncovered areas with landscaped gardens, playgrounds for the little ones, a swimming pool, and an area for outdoor sports on sunny days. We are located in Mijas, on the Costa del Sol, in a perfectly situated area with all the necessary services for daily life. It is close to shopping centers like El Corte Inglés, the municipal sports center, supermarkets, and schools, just minutes away from the development. In addition, it has easy access to the A7 motorway, allowing for quick connection, and there are several bus stops that connect to the surrounding areas.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой квартал Suite Mijas fase III
Михас, Испания
от
$364,048
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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