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Жилой квартал Villa Eco-Housing

Bel Air, Испания
от
$2,90 млн
;
13
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ID: 39356
ID новостройки на Realting
In CRM: 1387434567
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Деревня
    Bel Air
  • Адрес
    Calle Mejorana

О комплексе

Перевод
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English English
A villa divided in several luxury apartments, perfect for investors who want high rental returns. We have selected a plot located in the highly desirable Belair/Estepona area, close to the beach, amenities, and a renowned golf course. An individual villa divided into luxury apartments, featuring shared outdoor areas, a pool, and gardens; as well as interior amenities including an elevator. The semi-basement, with natural light, includes a sauna, jacuzzi, and laundry facilities—all powered by renew-able energy. The project will be delivered turnkey. In the process, the client first purchases the plot, while simultaneously signing an exclusivity construction contract with us, which includes a reservation payment. Subsequent payments are made according to the certifications issued by the site manager. If you are Looking for a hassle-free investment with high returns, we offer a smart co-housing model with guaranteed returns of 10% per year from year 1, with no concerns about tourist rental licenses.

Местонахождение на карте

Bel Air, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой квартал Villa Eco-Housing
Bel Air, Испания
от
$2,90 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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