Жилой квартал Oceanic Garden

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Новая застройка, расположенная в тихом и жилом районе Эль-Лагарехо, в Михасе.
Это уникальная возможность для тех, кто ищет качество жизни на Коста-дель-Соль, в привилегированной обстановке и всего в 7 минутах езды от пляжа.
Расположенная напротив парка Лома-дель-Реал, эта закрытая застройка предлагает 20 домов с 3 спальнями, все с просторными террасами, предназначенными для наслаждения средиземноморским климатом.
Дуплексные пентхаусы имеют просторные солярии, идеально подходящие для отдыха на открытом воздухе, в то время как на первых этажах есть частные террасы и сады. Комплекс включает в себя общий бассейн, окруженный обширными садами, обеспечивающими безопасную и мирную среду. Кроме того, каждая недвижимость включает в себя парковочное место и складское помещение, обеспечивающее дополнительное удобство.
Интерьеры домов рассчитаны на максимальный комфорт, с установленными кухнями и уже установленными кондиционерами для горячего и холодного воздуха.
Расположение является сильной точкой, с легким доступом к основным дорогам A7 и AP-7, что позволяет быстро подключиться к городам Коста-дель-Соль и Малага.
Кроме того, вы будете рядом со всеми необходимыми услугами, такими как супермаркеты, аптеки и образовательные центры.
Местонахождение на карте
Михас, Испания
Образование
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