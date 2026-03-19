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Жилой квартал Oceanic Garden

Михас, Испания
от
$453,922
;
6
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ID: 39239
ID новостройки на Realting
In CRM: 772541482
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Calle Acequia del Real

О комплексе

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Новая застройка, расположенная в тихом и жилом районе Эль-Лагарехо, в Михасе. Это уникальная возможность для тех, кто ищет качество жизни на Коста-дель-Соль, в привилегированной обстановке и всего в 7 минутах езды от пляжа. Расположенная напротив парка Лома-дель-Реал, эта закрытая застройка предлагает 20 домов с 3 спальнями, все с просторными террасами, предназначенными для наслаждения средиземноморским климатом. Дуплексные пентхаусы имеют просторные солярии, идеально подходящие для отдыха на открытом воздухе, в то время как на первых этажах есть частные террасы и сады. Комплекс включает в себя общий бассейн, окруженный обширными садами, обеспечивающими безопасную и мирную среду. Кроме того, каждая недвижимость включает в себя парковочное место и складское помещение, обеспечивающее дополнительное удобство. Интерьеры домов рассчитаны на максимальный комфорт, с установленными кухнями и уже установленными кондиционерами для горячего и холодного воздуха. Расположение является сильной точкой, с легким доступом к основным дорогам A7 и AP-7, что позволяет быстро подключиться к городам Коста-дель-Соль и Малага. Кроме того, вы будете рядом со всеми необходимыми услугами, такими как супермаркеты, аптеки и образовательные центры.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой квартал Oceanic Garden
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от
$453,922
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