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Дуплексы с бассейном в Malaga, Испания

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Марбелья
26
Эстепона
26
Сан-Педро-Алькантара
8
Фуэнхирола
3
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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большим частным садом в эксклюзивном жилом комплексе с д…
$554,088
НДС
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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