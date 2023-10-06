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12 объектов найдено
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Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
5
2
113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
4
4
101 м²
6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€1,23 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
3
2
76 м²
6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€932,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малага, Испания
4
3
191 м²
2/3
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Малаге. Квартиры с панорамным видом на мо…
€1,56 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
5
3
123 м²
4
Роскошные Апартаменты в Жилом Комплексе в Михас-Коста Апартаменты с великолепным видом на мо…
€963,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
4
2
219 м²
4
Квартиры с Системой «Умный Дом» и Энергосберегающим Оборудованием в Бенальмадене Квартиры с …
€969,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
3
1
76 м²
6/10
Южный Двухэтажный Пентхаус с Мебелью в Самом Сердце Коста-дель-Соль в Бенальмадене Двухуровн…
€463,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
3
2
99 м²
6
Квартиры у Моря в Эксклюзивном Комплексе в Эстепоне Апартаменты на берегу моря расположены в…
€1,82 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
4
3
265 м²
3
Современные Благоустроенные Квартиры в Идеальном Месте на Коста-дель-Соль Апартаменты распол…
€2,40 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малага, Испания
5
4
198 м²
2/3
Роскошный Дуплекс на Отреставрированной Исторической Вилле в Центре Малаги Очаровательный го…
€2,99 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
4
3
89 м²
6/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€450,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benalmadena, Испания
4
2
133 м²
6
Недвижимость с Видом на Море в Уникальном Месте в Бенальмадене Бенальмадена – один из самых …
€780,000
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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