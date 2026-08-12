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Дуплексы у моря в Malaga, Испания

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Марбелья
26
Эстепона
26
Сан-Педро-Алькантара
8
Фуэнхирола
3
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13 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$1,98 млн
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Дуплекс 7 комнат в Эстепона, Испания
Дуплекс 7 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Роскошные двухэтажные квартиры и пентхаусы в Эль-Параисо, Эстепона Эль-Параисо, расположенны…
$1,21 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Casares, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
Качественные квартиры рядом с полем для гольфа в Касаресе Квартиры на продажу в Касаресе, Ис…
$552,518
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 3
Квартиры с живописными видами в престижном районе Эстепоны, Малага Квартиры расположены в Эс…
$1,10 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Torrox, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Современные квартиры в шаговой доступности от пляжа в Лос-Льянос, Торрокс Лос-Льянос – востр…
$579,428
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Дуплекс 5 комнат в Casares, Испания
Дуплекс 5 комнат
Casares, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Качественные квартиры рядом с полем для гольфа в Касаресе Квартиры на продажу в Касаресе, Ис…
$587,833
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Дуплекс 3 комнаты в Малага, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Потрясающие квартиры с 2-3 спальнями в пешей доступности от моря в Малаге Новый жилой проект…
$1,00 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Эстепоне с прекрасным видом на море и бассейнами Новые квартиры расположены в жил…
$807,977
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Дуплекс 4 комнаты в Benalmadena, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Этаж 4/4
«Умные» квартиры с энергоэффективной техникой в Бенальмадене, Коста-дель-Соль Квартиры с вид…
$1,57 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$2,23 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 6
Новая недвижимость в престижном комплексе в Эль Лимонар, Малага Новый комплекс находится в М…
$2,78 млн
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Дуплекс 6 комнат в Эстепона, Испания
Дуплекс 6 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Роскошные двухэтажные квартиры и пентхаусы в Эль-Параисо, Эстепона Эль-Параисо, расположенны…
$1,03 млн
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Дуплекс 5 комнат в Марбелья, Испания
Дуплекс 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$2,87 млн
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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