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Дуплексы с видом на горы в Malaga, Испания

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Марбелья
26
Эстепона
26
Сан-Педро-Алькантара
8
Фуэнхирола
3
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5 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Casares, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
Качественные квартиры рядом с полем для гольфа в Касаресе Квартиры на продажу в Касаресе, Ис…
$552,518
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Дуплекс 5 комнат в Casares, Испания
Дуплекс 5 комнат
Casares, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Качественные квартиры рядом с полем для гольфа в Касаресе Квартиры на продажу в Касаресе, Ис…
$587,833
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Дуплекс 4 комнаты в Benalmadena, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Этаж 4/4
«Умные» квартиры с энергоэффективной техникой в Бенальмадене, Коста-дель-Соль Квартиры с вид…
$1,57 млн
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TekceTekce
Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 5
Стильные квартиры в Марбелье рядом со всей инфраструктурой Эти стильные квартиры расположены…
$1,03 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 6
Новая недвижимость в престижном комплексе в Эль Лимонар, Малага Новый комплекс находится в М…
$2,78 млн
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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