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Дуплексы с видом на горы в Malaga, Испания

Марбелья
7
Estepona
4
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6 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€890,000
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Роскошные Апартаменты в Жилом Комплексе в Михас-Коста Апартаменты с великолепным видом на мо…
€963,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Системой «Умный Дом» и Энергосберегающим Оборудованием в Бенальмадене Квартиры с …
€969,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Современные Благоустроенные Квартиры в Идеальном Месте на Коста-дель-Соль Апартаменты распол…
€2,40 млн
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Benahavis, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Роскошные Апартаменты со Средиземноморским Колоритом в Курортном Комплексе в Бенаависе Этот …
€395,000

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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