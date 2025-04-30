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Дуплексы с садом в Malaga, Испания

Марбелья
21
Эстепона
16
San Pedro Alcantara
6
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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни в Casares, Испания
Дуплекс 2 спальни
Casares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Two -level for sale with a private garden in a very good area of ​​Casares Costa, in urbaniz…
$189,831
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Дуплекс 2 спальни в Эстепона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Two -level for sale on the second floor with a sea view in private urbanization, with a terr…
$195,255
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Дуплекс 3 спальни в Эстепона, Испания
Дуплекс 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Fantastic two -level in one of the best districts of Estepona because of the proximity of th…
$287,459
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с террасой
с видом на горы
с видом на море
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