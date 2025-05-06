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Квартиры с садом в Жироне, Испания

Льорет-де-Мар
9
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
8
Кастель-Пладжа-де-Аро
7
Calonge i Sant Antoni
3
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
На продажу: Просторная квартира в Platja d’Aro Продажа просторной квартиры: Красивые и прост…
$499,004
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Квартира 3 спальни в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Рада буду  предложить  к вашему вниманию эту роскошные апартаменты  с частным бассейном, рас…
$1,26 млн
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Квартира 5 спален в Torre Valentina, Испания
Квартира 5 спален
Torre Valentina, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Шикарная вилла в восточном стиле с прекрасным видом на море в стадии строительства, 20% рабо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartment in a privileged area of ​​the Costa Brava, in S’agaró. Located in the municipality…
$1,16 млн
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комфортабельный цокольный этаж 110м2 в центре С’Агаро, рядом с красивой бухтой Сан-Поль. Иму…
$499,004
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Квартира 29 спален в lEscala, Испания
Квартира 29 спален
lEscala, Испания
Количество спален 29
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 50 972 м²
Фантастический отель, расположенный в районе Баш-Эмпорда, в привилегированном анклаве с вида…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Жироне

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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