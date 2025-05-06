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Квартиры на берегу моря в Жироне, Испания

Льорет-де-Мар
9
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
8
Кастель-Пладжа-де-Аро
7
Calonge i Sant Antoni
3
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7 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Canyelles, Испания
Квартира 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая квартира …
$858,697
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Квартира 3 комнаты в Santa Cristina dAro, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Cristina dAro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ КВАРТИРА С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА-САЛИОНС, ТОССА-ДЕ-МАР  К…
$171,196
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Квартира 4 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ВИДОВ НА МОРЕ ПОБЕРЕЖЬЯ КОСТА БРАВА  Туристическая ли…
$597,827
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
$772,143
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Квартира 50 спален в Torre Valentina, Испания
Квартира 50 спален
Torre Valentina, Испания
Количество спален 50
Площадь 498 м²
Unique opportunity to have a property on the seafront. An old hostel that needs the entire b…
$2,85 млн
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Impeccable apartment in the center of Platja d’Aro, on the same promenade with beautiful vie…
$718,277
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Квартира в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира
Льорет-де-Мар, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Три коммерческих помещения с коммерческой ресторанной деятельностью в Льорет-де-Мар располож…
$1,23 млн
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Типы недвижимости в Жироне

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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