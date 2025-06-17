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Дуплексы с садом в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
4
Orihuela
6
Pilar de la Horadada
7
Rojales
7
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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Orihuela, Испания
Дуплекс 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Роскошные апартаменты в Лос-Дольсес, к клубам для гольфа 3000 м - MN6815 3 спальни, 2 ванные…
$412,205
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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