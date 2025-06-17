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Дуплексы с террасой в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
4
Orihuela
6
Pilar de la Horadada
7
Rojales
7
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3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Элитный дуплекс в Сьюдад Кесада, 3 спальни - ER114260 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
$415,221
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Дуплекс 2 спальни в Benijofar, Испания
Дуплекс 2 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Комфортабельный Duplex в Сьюдад Кесада, площадь 96 м2 - ER114263 2 спальни, 3 ванные комнаты…
$319,741
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Дуплекс 2 спальни в Benijofar, Испания
Дуплекс 2 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Новый Duplex с видом на озеро в Сьюдад Кесада - ER114267 2 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
$316,302
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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