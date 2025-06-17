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Дуплексы у моря в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
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Orihuela
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Pilar de la Horadada
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Rojales
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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Роскошный дуплекс в Guardamar del Segura, Коста Бланка, Испания - AT115149 3 спальни, 3 ванн…
$265,411
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Дуплекс 3 спальни в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 105 m2.Terrace: 22 m2.New Build.There is communal pool, underg…
$257,521
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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