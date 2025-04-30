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Виллы с террасой в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
156
Эстепона
63
San Pedro Alcantara
30
Фуэнхирола
17
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117 объектов найдено
Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 158 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   725 000 гаста & евро;   995 000. [Хабитасьоны: 4 - 5] [Ba…
$717,554
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Вилла в Rio Real, Испания
Вилла
Rio Real, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 341 м²
Представляем вашему вниманию необычную виллу, которая подверглась полной реконструкции, пред…
$2,54 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Beautiful vest attached in private urbanizacion on the beach front line. It has 3 floors. On…
$748,478
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Villa in the most exclusive Estepon district, Seghers area with a plot of 500 m 2. 250 m 2 b…
$757,156
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла с шестью спальнями с панорамным видом на море, горы и гольф. Расположення…
$5,70 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла для реформы, расположенная в Guadalmina Alta, Valle del Golf, в нескольки…
$974,838
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
$2,70 млн
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Вилла в Ricmar, Испания
Вилла
Ricmar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Современная вилла "под ключ", расположенная в непревзойденном месте, всего в нескольких шага…
$2,87 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Эта элегантная вилла с 6 спальнями продается в закрытом поселке Ломас-де-ла-Кинта, престижно…
$5,55 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 286 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   525 000 гаста & евро;   584 000. [Хабитасьоны: 4 - 4] [Ба…
$522,425
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 471 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 950 000 гаста & евро;   3 800 000. [Хабитасьоны: 4 - 10…
$1,95 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 425 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 760 000 гаста & евро;   1 760 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,74 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 360 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 790 000 гаста & евро;   1 790 000. [Хабитасьоны: 6 - 6]…
$1,77 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла - Шале, El Paraiso, Benahavís 4 Спальни, 4 Ванные комнаты, Построен: 310 м2, Терраса: …
$824,863
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 368 м²
New Development: Prices from € 1,050,000 to € 1,200,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,05 млн
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 201 м²
New Development: Prices from € 725,000 to € 1,075,000. [Beds: 3 - 4] [Baths: 3 - 4] [Built s…
$721,444
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Fabulous new villa with ultra contemporary architecture with 7 bedroom located in Nueva Anda…
$4,99 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 943 м²
Новые разработки: Цены от € 5,750,000 € 5,750,000. [Кровати: 8 - 8] [ванны: 7 - 7] [встроенн…
$5,72 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Превосходная вилла площадью 603м², расположенная на участке площадью 1.100м² с ярким совреме…
$3,95 млн
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Вилла в Manilva, Испания
Вилла
Manilva, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Willa for sale with a wonderful view of the sea, Gibraltar and mountains in the port part of…
$2,12 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 260 м²
New Development: Prices from € 1,380,000 to € 1,380,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 3 - 3] [Built…
$1,37 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Совершенно новая вилла на продажу с панорамным видом на роскошном гольф-курорте, в 10 минута…
$3,30 млн
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Вилла в Ricmar, Испания
Вилла
Ricmar, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
El Rosario .. 7 спален, 6 ванных комнат Уютная вилла в своем классе по цене, размеру, удобст…
$1,20 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 286 м²
New Development: Prices from € 1,200,000 to € 1,250,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,19 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Ориентация: •Юго-восток Состояние: •Отличное Бассейн: •Приватный Климат-контроль: •Центральн…
$979,837
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
Новая и современная, отдельно стоящая вилла, расположена в одном из элитных районов в Марбел…
$3,52 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 424 м²
New Development: Prices from € 2,525,000 to € 2,525,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 5] [Built…
$2,50 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Современное описание 9 вилл de lujo ubicado в Новой Милья-де-Оро в Марбелье и Эстепоне.Индив…
$2,46 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 133 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 550 000 гаста & евро;   1 650 000. [Хабитасьоны: 3 - 3]…
$1,53 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 488 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 900 000 гаста & евро;   1 900 000. [Хабитасьоны: 4 - 4]…
$1,90 млн
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Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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