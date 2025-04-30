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Виллы на берегу моря в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
156
Эстепона
63
San Pedro Alcantara
30
Фуэнхирола
17
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45 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 5 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы в Бенальмадене, Выходящие на Юг, с Панорамным Видом на Средиземное Море Вилл…
$1,51 млн
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Вилла 5 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 5 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы из Качественных и Экологичных Материалов в Бенаависе Роскошные виллы располо…
$2,07 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
$2,70 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Эта элегантная вилла с 6 спальнями продается в закрытом поселке Ломас-де-ла-Кинта, престижно…
$5,55 млн
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Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы на Стадии Планирования с Видом на Море в Популярном Районе Фуэнхиролы Этот выдающийся …
$3,06 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Михасе, Малага с Удобствами Новые отдельные виллы располож…
$1,41 млн
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Вилла 7 комнат в Михас, Испания
Вилла 7 комнат
Михас, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом на море в Михасе с отличным соотношением цены и качества Проект рас…
$1,82 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Виллы с 4 спальнями в комплексе в Михасе Виллы находятся в Михасе – городе на юге Испании. М…
$1,09 млн
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Вилла 5 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 5 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 498 м²
Количество этажей 2
Отдельные дома с роскошным дизайном в комплексе в Бенаависе Отдельные дома расположены в гор…
$6,23 млн
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 455 м²
Количество этажей 3
Виллы на берегу моря в популярном районе Марбельи Виллы расположены в Марбелье – популярном …
$3,42 млн
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Вилла 6 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 6 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 767 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с лифтами в эксклюзивном закрытом сообществе в Марбелье Этот проект располож…
$6,85 млн
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Вилла в Benalmadena, Испания
Вилла
Benalmadena, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 407 м²
Современная вилла в самом сердце Коста-дель-СольСовременная вилла в стадии строительства, ко…
$1,66 млн
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Вилла 6 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 6 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 080 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с непревзойденными панорамными видами в Бенаависе Этот проект находится в му…
$7,11 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Первая линия моря, Золотая Миля, Марбелья. Новый полностью готовый проект, прямо на Золотой …
$3,36 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 424 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом на море в Михасе с отличным соотношением цены и качества Проект рас…
$1,92 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Михасе Отдельные виллы расположены в городе Михас…
$2,12 млн
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Вилла 6 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 6 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 609 м²
Отдельные Виллы в Марбелье с Видом на Море и Поле для Гольфа Отдельные виллы расположены в К…
$3,58 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 764 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с лифтами в лучшем месте Эстепоны. Новые отдельные виллы расположены в Эстеп…
$5,03 млн
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Вилла 4 комнаты в Михас, Испания
Вилла 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с Различными Вариантами Дизайна в Михас-Коста Виллы расположены в Михас-Кост…
$1,01 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 658 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы в престижном районе Эстепоны с отличным соотношением цены и качества Этот но…
$2,43 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Великолепная вилла с 4 спальнями, расположенная в эксклюзивном месте на берегу моря в Марбел…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 3
Виллы с открытыми видами и личными бассейнами и садами в Эстепоне Проект расположен в Эстепо…
$1,61 млн
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Вилла 4 комнаты в Михас, Испания
Вилла 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Михасе, Малага с Удобствами Новые отдельные виллы располож…
$1,50 млн
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Вилла 5 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 5 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 508 м²
Функциональные и элегантные виллы с видом на море и горы в Бенальмадене Этот выдающийся прое…
$3,38 млн
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Вилла 9 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 9 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Просторный Дом с Бассейном Рядом с Морем в Бенальмадене. Дом с видом на море находится в отл…
$1,69 млн
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
Количество этажей 2
Вилла в Марбелье с 4 спальнями, просторными помещениями и видом на море Вилла расположена в …
$2,97 млн
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Вилла 6 комнат в Михас, Испания
Вилла 6 комнат
Михас, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом на море в Михасе с отличным соотношением цены и качества Проект рас…
$1,76 млн
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Вилла в Torremolinos, Испания
Вилла
Torremolinos, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Море, песок, небо и солнце в изобилии! Эта замечательная вилла на первой линии пляжа предлаг…
$2,36 млн
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Вилла 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы в Фуэнхироле, Малага, с Богатыми Удобствами. Виллы расположены в престижном …
$3,08 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Великолепная вилла класса люкс на берегу моря на Новой Золотой Миле! Эта совершенно новая ви…
$4,89 млн
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Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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