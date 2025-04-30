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Виллы с видом на горы в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
156
Эстепона
63
San Pedro Alcantara
30
Фуэнхирола
17
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34 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 5 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы в Бенальмадене, Выходящие на Юг, с Панорамным Видом на Средиземное Море Вилл…
$1,51 млн
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Вилла 5 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 5 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы из Качественных и Экологичных Материалов в Бенаависе Роскошные виллы располо…
$2,07 млн
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Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы на Стадии Планирования с Видом на Море в Популярном Районе Фуэнхиролы Этот выдающийся …
$3,06 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Михасе, Малага с Удобствами Новые отдельные виллы располож…
$1,41 млн
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Вилла 7 комнат в Михас, Испания
Вилла 7 комнат
Михас, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом на море в Михасе с отличным соотношением цены и качества Проект рас…
$1,82 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Виллы с 4 спальнями в комплексе в Михасе Виллы находятся в Михасе – городе на юге Испании. М…
$1,09 млн
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Вилла 5 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 5 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 498 м²
Количество этажей 2
Отдельные дома с роскошным дизайном в комплексе в Бенаависе Отдельные дома расположены в гор…
$6,23 млн
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с Опцией Кастомизации в Марбелье. Великолепные виллы с отличным соотношением…
$3,82 млн
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 455 м²
Количество этажей 3
Виллы на берегу моря в популярном районе Марбельи Виллы расположены в Марбелье – популярном …
$3,42 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Современное описание 9 вилл de lujo ubicado в Новой Милья-де-Оро в Марбелье и Эстепоне.Индив…
$2,46 млн
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Вилла 6 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 6 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 767 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с лифтами в эксклюзивном закрытом сообществе в Марбелье Этот проект располож…
$6,85 млн
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Вилла 6 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 6 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 080 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с непревзойденными панорамными видами в Бенаависе Этот проект находится в му…
$7,11 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Первая линия моря, Золотая Миля, Марбелья. Новый полностью готовый проект, прямо на Золотой …
$3,36 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 424 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом на море в Михасе с отличным соотношением цены и качества Проект рас…
$1,92 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Михасе Отдельные виллы расположены в городе Михас…
$2,12 млн
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Вилла 6 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 6 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 609 м²
Отдельные Виллы в Марбелье с Видом на Море и Поле для Гольфа Отдельные виллы расположены в К…
$3,58 млн
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Вилла 4 комнаты в Михас, Испания
Вилла 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с Различными Вариантами Дизайна в Михас-Коста Виллы расположены в Михас-Кост…
$1,01 млн
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Вилла 8 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 8 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 786 м²
Количество этажей 3
Роскошная Вилла с Особыми Удобствами в Марбелье, Малага. Роскошная вилла расположена в прест…
$5,47 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 626 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на природу в популярной части Эстепоны. Функциональные и практичные виллы расп…
$2,62 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 3
Виллы с открытыми видами и личными бассейнами и садами в Эстепоне Проект расположен в Эстепо…
$1,61 млн
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Вилла 4 комнаты в Михас, Испания
Вилла 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Михасе, Малага с Удобствами Новые отдельные виллы располож…
$1,50 млн
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Вилла 5 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 5 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 508 м²
Функциональные и элегантные виллы с видом на море и горы в Бенальмадене Этот выдающийся прое…
$3,38 млн
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Вилла 9 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 9 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Просторный Дом с Бассейном Рядом с Морем в Бенальмадене. Дом с видом на море находится в отл…
$1,69 млн
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
Количество этажей 2
Вилла в Марбелье с 4 спальнями, просторными помещениями и видом на море Вилла расположена в …
$2,97 млн
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Вилла 6 комнат в Михас, Испания
Вилла 6 комнат
Михас, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом на море в Михасе с отличным соотношением цены и качества Проект рас…
$1,76 млн
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Виллы с открытыми видами и личными бассейнами и садами в Эстепоне Проект расположен в Эстепо…
$1,46 млн
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Вилла 4 комнаты в Benahavis, Испания
Вилла 4 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 552 м²
Количество этажей 2
Отдельные дома с роскошным дизайном в комплексе в Бенаависе Отдельные дома расположены в гор…
$6,54 млн
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Вилла 7 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 7 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 615 м²
Количество этажей 4
Отдельные Виллы с Частными Бассейнами и Садами в Престижном Районе Марбельи Виллы расположен…
$6,65 млн
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Вилла в Benalmadena, Испания
Вилла
Benalmadena, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Элегантная вилла в самом сердце Коста-дель-СольЭта роскошная вилла в современном стиле отлич…
$3,53 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Количество этажей 2
Просторные Виллы с Видом на Гольф-Поле в Михасе. Отдельные виллы в Михасе с прекрасным видом…
$2,08 млн
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Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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