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Пентхаусы у моря в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
68
Эстепона
80
Фуэнхирола
44
San Pedro Alcantara
26
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70 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 3
Видовые Квартиры Рядом с Морем в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле с видом на море расположе…
$1,50 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Озером и Экзотическим Садом в Касаресе Кварти…
$628,222
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
A diamond in the sky- spectacular penthouse with pool and sea views Carat Sky Villas is l…
$2,92 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море Рядом с Гольф-Полем в Эстепоне. Недвижимость находится недалеко…
$348,897
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле находятся в б…
$837,170
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Пентхаус 3 комнаты в Benalmadena, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Бенальмадене Квартиры находятс…
$1,09 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры с видом на море рядом с гольф-полями в Михасе. Новые квартиры в Михасе, Малаг…
$465,195
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Квартиры с великолепным видом в престижном районе Марбельи Эти новые квартиры расположены в …
$744,107
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Пентхаус 3 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 3
Недвижимость с видом на море в престижном районе Касареса Квартиры находятся в новом проекте…
$379,278
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры с Видом на Море и Горы в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле, Испания, распо…
$825,514
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 3
Квартиры на Берегу Пруда с Панорамным Видом в Марбелье. Квартиры расположены в тихом месте н…
$1,11 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 5
Экологичные квартиры с большими террасами в Эстепоне в комплексе с инфраструктурой курортног…
$784,897
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Михас-Коста. Квартиры расположены в благоустроенном ко…
$1,85 млн
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Пентхаус 5 комнат в Benalmadena, Испания
Пентхаус 5 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 4
Квартиры у моря с просторными интерьерами и террасами в выгодном месте Бенальмадены Комплекс…
$1,17 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры в роскошном комплексе недалеко от центра Марбельи Апартаменты расположены в ж…
$1,04 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры с Панорамным Видом на Море в Фуэнхироле. Квартиры расположены в новом жилом п…
$1,78 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Эстепоне. Квартиры расположены в шикарном компл…
$674,949
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Пентхаус в Benalmadena, Испания
Пентхаус
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Роскошный пентхаус в БенальмаденеВероятно, один из трех лучших пентхаусов в комплексе The Hi…
$1,44 млн
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 757 м²
Количество этажей 3
Элитные апартаменты с просторными террасами на Золотой Миле Марбельи Новый комплекс располож…
$5,56 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры с видом на море и большими террасами в Эстепоне Новый проект расположен …
$1,43 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Михасе в Комплексе в Окружении Зелени. Квартиры в Малаге, Михас расположены в тих…
$454,444
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Пентхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Пентхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Нордической Концепцией в Эстепоне с Видом на Море. Квартиры с видом на море распо…
$1,19 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 3 спальнями и захватывающим видом на море в Михас-Коста Эти потрясающие квартиры …
$820,706
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Пентхаус 4 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 3
Энергоэффективные Квартиры Возле Моря в Касаресе. Энергоэффективные квартиры расположены в р…
$555,535
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Пентхаус 3 комнаты в Benalmadena, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Новая Недвижимость в Бенальмадене, Коста-дель-Соль с Захватывающими Видами Бенальмадена – од…
$1,03 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Нордической Концепцией в Эстепоне с Видом на Море. Квартиры с видом на море распо…
$939,157
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Эстепоне. Квартиры расположены в шикарном компл…
$623,737
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Luxurious Sky Villa in Costa del Sol Carat Sky Villas is like a diamond. The exclusivenes…
$2,09 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Недвижимость с Видом на Море Недалеко от Центра Марбельи. Недвижимость в Марбелье расположен…
$973,273
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Пентхаус 4 комнаты в Benahavis, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Количество этажей 3
Роскошные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Бенаависе Квартиры расположены в …
$2,34 млн
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Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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