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Пентхаусы с видом на горы в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
68
Эстепона
80
Фуэнхирола
44
San Pedro Alcantara
26
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41 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Озером и Экзотическим Садом в Касаресе Кварти…
$628,222
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле находятся в б…
$837,170
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Квартиры с великолепным видом в престижном районе Марбельи Эти новые квартиры расположены в …
$744,107
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Пентхаус 3 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 3
Недвижимость с видом на море в престижном районе Касареса Квартиры находятся в новом проекте…
$379,278
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры с Видом на Море и Горы в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле, Испания, распо…
$825,514
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 3
Квартиры на Берегу Пруда с Панорамным Видом в Марбелье. Квартиры расположены в тихом месте н…
$1,11 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры в роскошном комплексе недалеко от центра Марбельи Апартаменты расположены в ж…
$1,04 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры с Панорамным Видом на Море в Фуэнхироле. Квартиры расположены в новом жилом п…
$1,78 млн
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Пентхаус в Benalmadena, Испания
Пентхаус
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Роскошный пентхаус в БенальмаденеВероятно, один из трех лучших пентхаусов в комплексе The Hi…
$1,44 млн
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 757 м²
Количество этажей 3
Элитные апартаменты с просторными террасами на Золотой Миле Марбельи Новый комплекс располож…
$5,56 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Квартиры со Стильным Дизайном в Отличном Месте Марбельи. Стильные квартиры расположены в отл…
$1,63 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Михасе в Комплексе в Окружении Зелени. Квартиры в Малаге, Михас расположены в тих…
$454,444
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Пентхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Пентхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Нордической Концепцией в Эстепоне с Видом на Море. Квартиры с видом на море распо…
$1,19 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Нордической Концепцией в Эстепоне с Видом на Море. Квартиры с видом на море распо…
$939,157
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Недвижимость с Видом на Море Недалеко от Центра Марбельи. Недвижимость в Марбелье расположен…
$973,273
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Пентхаус 4 комнаты в Benahavis, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Количество этажей 3
Роскошные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Бенаависе Квартиры расположены в …
$2,34 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами Эт…
$1,59 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апар…
$778,787
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 4
Шикарные Квартиры в Престижном Районе Возле Моря в Михасе. Квартиры с видом на море и поле д…
$752,627
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Пентхаус 3 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 4
Роскошные квартиры в Касаресе с доступом к искусственной лагуне с пляжем Этот комплекс наход…
$1,06 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Роскошные Квартиры в Центре Михаса, Малага. Квартиры с видом на море расположены в престижно…
$1,24 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле находятся в б…
$868,761
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 4
Новые апартаменты с просторными интерьерами на Новой Золотой миле в Эстепоне Этот новый прое…
$1,14 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Элитные Апартаменты с Видами и Личными Бассейнами в Марбелье. Апартаменты премиум-класса рас…
$2,52 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 3
Дома с видом на море и горы в тихом районе Касареса рядом полями для гольфа Этот комплекс ра…
$914,570
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апар…
$926,324
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 328 м²
Этаж 1/2
Потрясающая квартира с видом на море в Михасе, Малага Квартира расположена в Михасе – извест…
$1,24 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Benahavis, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с Видом на Море в Благоустроенном Комплексе Рядом с Полями для Гольфа в Бенаавис…
$1,30 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 6
Готовый к заселению пентхаус с панорамным видом в жилом районе Фуэнхиролы Этот замечательный…
$794,363
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Элитные квартиры рядом с полем для гольфа и пляжем в одном из лучших районов Михаса Эти квар…
$937,209
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Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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