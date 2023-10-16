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Пентхаусы в Costa del Sol Occidental, Испания

Estepona
53
Фуэнхирола
42
Марбелья
23
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155 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Экологичная Недвижимость с Большими Террасами в Эстепоне Новый комплекс расположен в прибреж…
€735,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 1 и 2 Спальнями в Центре Лас-Лагунас, Михас Проект расположен в муниципалитете…
€290,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 1 и 2 Спальнями в Центре Лас-Лагунас, Михас Проект расположен в муниципалитете…
€325,000
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Недвижимость в Популярном Районе Михас в Проекте, Ориентированном на Отдых и Спорт Недвижимо…
€492,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 6
Квартиры с выдающимися удобствами в исключительном месте в Михас Коста Архитектурный дизайн …
€405,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€370,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€497,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры в отличном месте с уникальным видом на Средиземное море в Михас Коста Квартиры имею…
€1,46 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 3 спальнями, панорамным видом на поле для гольфа и роскошным дизайном в Марбелье …
€1,30 млн
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Популярном Месте Эстепоны Квартиры находятся в …
€310,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Популярном Месте Эстепоны Квартиры находятся в …
€350,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 3
Современные Энергоэффективные Квартиры на Известном Гольф-Курорте в Михасе Предлагаемые на п…
€475,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Современные Энергоэффективные Квартиры на Известном Гольф-Курорте в Михасе Предлагаемые на п…
€420,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры с Видом на Море в Центре Эстепоны Этот проект расположен в городе Эстеп…
€570,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€295,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€479,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,10 млн
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,47 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры с Открытым Видом Рядом с Полями для Гольфа в Эстепоне Новый проект расп…
€397,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Benalmadena, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 5
Просторные Первоклассные Квартиры в 400 м от Пляжа в Бенальмадене Апартаменты с видом на гор…
€352,000
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Погрузитесь в вершину роскошной жизни в Торребермеха, престижном комплексе, вложенном в жела…
€4,95 млн
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
Этаж 3/3
Пентхаус на продажу Ломас де сьерра бланка Марбелья Расчет в рублях в РФ или в ОАЭ  2 000 0…
€2,00 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Роскошный пентхаус с видом на море в Бенальмадене Просторный пентхаус готов к заселению с б…
€1,29 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Роскошный пентхаус в Бенальмадена Вероятно, среди трех лучших пентхаусов в разработке The H…
€1,31 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Современный пентхаус с захватывающим видом на море в Коста-дель-Соль Добро пожаловать в меч…
€999,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
"«Живи на море» с этим современным пентхаусом в Коста-дель-Соль Добро пожаловать в мечту, д…
€1,45 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Роскошная вилла Sky на Коста дель Соль Карат Скай Виллаш похож на бриллиант. Эксклюзивность…
€1,90 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
Бриллиант в небе - впечатляющий пентхаус с бассейном и видом на море Карат Скай Виллаш похо…
€2,65 млн
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 5
Первоклассные Квартиры с Видом на Море в Торремолиносе. Жилой комплекс с садом и бассейном н…
€525,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 5
Первоклассные Квартиры с Видом на Море в Торремолиносе. Жилой комплекс с садом и бассейном н…
€755,000

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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