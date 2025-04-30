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Пентхаусы около гольф-клуба в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
68
Эстепона
80
Фуэнхирола
44
San Pedro Alcantara
26
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7 объектов найдено
Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Бенаталая. Отличная возможность! Большой ПЕНТХАУС с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видо…
$558,907
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Пентхаус в Марбелья, Испания
Пентхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
$789,869
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Пентхаус в Bel Air, Испания
Пентхаус
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отличный пентхаус с 3 спальнями, расположенный в одной из лучших урбанизаций Лос Фламингоc, …
$1,40 млн
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Фантастический двухуровневый пентхаус, расположенный в очень тихом районе с прямым видом на …
$899,851
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Пентхаус, Benahavís, Costa del Sol. 4 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площадь 396 m², Те…
$1,15 млн
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
$749,876
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Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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