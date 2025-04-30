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Пентхаусы с садом в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
68
Эстепона
80
Фуэнхирола
44
San Pedro Alcantara
26
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9 объектов найдено
Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Two -level penthouse in Estepon Monte Biarritz, 140 m. Area, 26 m2 of terrace, 400 m. From t…
$269,018
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Пентхаус в Михас, Испания
Пентхаус
Михас, Испания
Площадь 151 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   895 000 гаста & евро;   895 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$895,884
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Пентхаус в Марбелья, Испания
Пентхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
$789,869
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Luxurious plants with an area of ​​2230 square meters. Luxurious features. Ready to move. Fu…
$449,087
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Пентхаус в Casares, Испания
Пентхаус
Casares, Испания
Площадь 50 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   299 000 гаста & евро;   299 000. [Хабитасьоны: 1 - 1] [Ba…
$296,248
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Duplex in private urbanization, in a quiet environment with gardens and pool. The house c…
$356,883
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Фантастический двухуровневый пентхаус, расположенный в очень тихом районе с прямым видом на …
$899,851
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
LUXURY PENTHOUSE Emare Estepona is a beachfront urbanization located in the New Golden Mile …
$9,50 млн
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Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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