Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Costa del Sol Occidental
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
502
Эстепона
832
Фуэнхирола
334
San Pedro Alcantara
188
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
174 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Bel Air, Испания
Квартира 4 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
A spectacular floor in the heart of a steppe with rooms 4 and bathrooms 2 (one of them with …
$342,433
Оставить заявку
Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 75 м²
New Development: Prices from € 251,000 to € 307,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$251,248
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 73 м²
New Development: Prices from € 217,000 to € 363,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$215,003
Оставить заявку
Квартира в Benalmadena, Испания
Квартира
Benalmadena, Испания
Площадь 81 м²
New Development: Prices from € 318,000 to € 862,300. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$314,734
Оставить заявку
Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 69 м²
New Development: Prices from € 449,000 to € 899,000. [Beds: 1 - 2] [Baths: 1 - 2] [Built siz…
$444,868
Оставить заявку
Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 96 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   329 000 гаста & евро;   1 275 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] […
$328,945
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Эстепона, Испания
Квартира 1 спальня
Эстепона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Luminous floor to reform in a private urbanization with a pool (pool supervisor in summer). …
$172,475
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Fully reformed apartment with high quality finishes, consists of 2 bedrooms, a bathroom with…
$200,679
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 87 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   670 000 гаста & евро;   3 500 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] […
$663,834
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Bel Air, Испания
Квартира 2 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Housing of two large bedrooms with embedded closet, a bathroom, furnished kitchen, dining ro…
$171,391
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 59 м²
New Development: Prices from € 295,000 to € 391,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$295,291
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Впечатляющий роскошный комплекс в Эстепоне, Коста дель Соль. Его красивые апартаменты с спал…
$2,29 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Михас, Испания
Квартира 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Роскошные апартаменты в Ла Кала де Михас, Малага, Коста дель Соль. Эксклюзивная серия кварти…
$1,09 млн
Оставить заявку
Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 88 м²
New Development: Prices from € 399,000 to € 1,199,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built s…
$394,902
Оставить заявку
Квартира в Casares, Испания
Квартира
Casares, Испания
Площадь 114 м²
New Development: Prices from € 225,000 to € 389,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$222,689
Оставить заявку
Квартира в Benahavis, Испания
Квартира
Benahavis, Испания
Площадь 86 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   260 000 гаста & евро;   450 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$258,725
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Апартаменты в Марбелье-дель-Эсте, Коста-дель-Соль. Поощрение домов с 2, 3 и 4 спальнями площ…
$1,17 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Lovely 3 bed apartment in Capanes del Golf priced to sell. This spacious apartment is locate…
$634,895
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Эстепона, Испания
Квартира 1 спальня
Эстепона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Nice apartment, in private urbanization, consists of two floors distributed on the upper flo…
$86,780
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 113 м²
Новое развитие: цены от €   699 000 до €   2 956 000. [ Семена: 2 - 5 ] [ Ставки: 3 - 4 ] [ …
$698,884
Оставить заявку
Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 94 м²
New Development: Prices from € 219,000 to € 245,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$219,216
Оставить заявку
Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 90 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   435 000 гаста & евро;   795 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$430,532
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 83 м²
New Development: Prices from € 326,500 to € 530,500. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$323,495
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Другие доступные квартиры в комплексе 2, 3, 4 спальни от 565.000,00 € ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННА…
$1,19 млн
Оставить заявку
Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 105 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   445 000 гаста & евро;   682 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] [Ba…
$442,817
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Mar Azul is an exclusive set of homes, with wide terraces in the beach front, with an unbeat…
$423,053
Оставить заявку
Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Two -level penthouse in Estepon Monte Biarritz, 140 m. Area, 26 m2 of terrace, 400 m. From t…
$269,018
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Апартаменты в Марбелье-дель-Эсте, Коста-дель-Соль. Поощрение домов с 2, 3 и 4 спальнями площ…
$1,57 млн
Оставить заявку
Квартира в Benalmadena, Испания
Квартира
Benalmadena, Испания
Площадь 93 м²
New Development: Prices from € 369,000 to € 699,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 4] [Built siz…
$368,939
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Просторная квартира с большой угловой террасой (30 м2) и открытым видом на поле для гольфа M…
$200,800
Оставить заявку

Типы недвижимости в Costa del Sol Occidental

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти