Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Costa del Sol Occidental
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
502
Эстепона
832
Фуэнхирола
334
San Pedro Alcantara
188
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Lovely 3 bed apartment in Capanes del Golf priced to sell. This spacious apartment is locate…
$634,895
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Просторная квартира с большой угловой террасой (30 м2) и открытым видом на поле для гольфа M…
$200,800
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площ…
$749,876
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ! Предлагается к продаже двухуровневый апартамент на нижнем…
$2,00 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площ…
$749,876
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 3 Спальные комнаты, 3 Ванные комнаты, Площ…
$499,917
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Альминар-де-Марбелья - лучший пример адаптации к уникальной природной среде, полной впечатля…
$494,918
Оставить заявку
Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Пентхаус, Benahavís, Costa del Sol. 4 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площадь 396 m², Те…
$1,15 млн
Оставить заявку
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
$749,876
Оставить заявку

Типы недвижимости в Costa del Sol Occidental

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти