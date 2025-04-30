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Квартиры на берегу моря в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
502
Эстепона
832
Фуэнхирола
334
San Pedro Alcantara
188
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205 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Benahavis, Испания
Квартира 3 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 3
Роскошные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Бенаависе Квартиры расположены в …
$933,506
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Квартиры с Видом на Море и Гольф в Комплексе в Марбелье. Квартиры расположены на первой лини…
$1,19 млн
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Видовые Квартиры Рядом с Морем в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле с видом на море расположе…
$1,36 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 3
Видовые Квартиры Рядом с Морем в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле с видом на море расположе…
$1,50 млн
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Sky Villas в Коста-дель-Соль напрямую от застройщикаCarat Sky Villas — это бриллиант. Эксклю…
$736,423
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 8
Квартиры в Комплексе с Видом на Море в Фуэнхироле Квартиры расположены в городе Фуэнхирола, …
$1,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новые энергоэффективные квартиры с потрясающими открытыми видами в Торремолиносе Этот новый …
$377,525
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Пентхаус 3 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Озером и Экзотическим Садом в Касаресе Кварти…
$628,222
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Эстепоне. Квартиры расположены в шикарном компл…
$507,769
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 438 м²
Количество этажей 2
Элитные Апартаменты с Видами и Личными Бассейнами в Марбелье. Апартаменты премиум-класса рас…
$1,66 млн
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
A diamond in the sky- spectacular penthouse with pool and sea views Carat Sky Villas is l…
$2,92 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море Рядом с Гольф-Полем в Эстепоне. Недвижимость находится недалеко…
$348,897
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 4
Квартиры с панорамным видом в живописных окрестностях Михаса Этот проект расположен в муници…
$550,343
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Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Михасе в Комплексе в Окружении Зелени. Квартиры в Малаге, Михас расположены в тих…
$380,292
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Нордической Концепцией в Эстепоне с Видом на Море. Квартиры с видом на море распо…
$491,168
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле находятся в б…
$837,170
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Новая Недвижимость на Лоне Природы в Эстепоне. Новая недвижимость расположена в Эстепоне в о…
$332,282
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Пентхаус 3 комнаты в Benalmadena, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Бенальмадене Квартиры находятс…
$1,09 млн
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Квартиры на Берегу Пруда с Панорамным Видом в Марбелье. Квартиры расположены в тихом месте н…
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Benalmadena, Испания
Квартира 3 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Новая Недвижимость в Бенальмадене, Коста-дель-Соль с Захватывающими Видами Бенальмадена – од…
$694,678
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Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Михасе, Испания. Квартиры с видом на море расположены…
$586,781
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры с видом на море рядом с гольф-полями в Михасе. Новые квартиры в Михасе, Малаг…
$465,195
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апар…
$589,949
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Квартиры с великолепным видом в престижном районе Марбельи Эти новые квартиры расположены в …
$744,107
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Квартира 4 комнаты в Benalmadena, Испания
Квартира 4 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/4
Новая Недвижимость в Бенальмадене, Коста-дель-Соль с Захватывающими Видами Бенальмадена – од…
$814,092
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Квартира 4 комнаты в Benahavis, Испания
Квартира 4 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Проекте с Богатыми Удобствами в Бенаависе. Квартиры расположены в роскошном компл…
$1,33 млн
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Квартира 4 комнаты в Benahavis, Испания
Квартира 4 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с Видом на Море в Благоустроенном Комплексе Рядом с Полями для Гольфа в Бенаавис…
$913,777
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Комплексе в Фуэнхироле. Просторные квартиры в Фуэнхироле, …
$342,666
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Нордической Концепцией в Эстепоне с Видом на Море. Квартиры с видом на море распо…
$485,771
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Квартира 4 комнаты в Benahavis, Испания
Квартира 4 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Квартиры с впечатляющим видом и очень большими террасами в привилегированном районе Бенаавис…
$798,821
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Типы недвижимости в Costa del Sol Occidental

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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