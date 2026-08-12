Коста-дель-Соль давно перестал быть исключительно курортным направлением. Сегодня это один из самых развитых регионов южной Испании, где современная транспортная сеть соединяет аэропорты Малаги и Гибралтара в единую сеть со скоростными магистралями вдоль всего побережья. На фоне повышения спроса продажа квартир в Коста-дель-Соль растет так же стремительно, как возводятся новые жилые комплексы.
Преимущества покупки квартир и апартаментов в Коста-дель-Соль
Купить апартаменты в Коста-дель-Соль можно по разным причинам, но чаще всего инвесторы выбирают это направление из-за мягкого средиземноморского климата и близости к морю. Но это далеко не все, важную роль также играют:
- Удобная логистика. Аэропорт Малаги связывает регион с 60 странами а AVE-дорога до Мадрида позволяет добраться до столицы всего за 2,5 часа.
- Инвестиционный рост. В 2024 году цены на недвижимость выросли на 8,2%, а арендная доходность в Марбелье и Бенальмадене достигает 6,5-8%.
- Доступ для иностранцев. Покупка недвижимости для нерезидентов упрощена. NIE можно получить за 1–2 недели, а агентства оказывают помощь в оформлении сопутствующих документов.
Цены на квартиры в Коста-дель-Соль
Цены на квартиры продолжают расти на фоне ограниченного предложения. При этом проблема именно в том, что темпы строительства нового жилья не успевают за увеличением спроса. На этом фоне увеличивается доля вторичных апартаментов на местном рынке недвижимости, которая к тому же на 10-20% дешевле первичной.
Средние цены на квартиры в Коста-дель-Соль:
|Тип квартиры
|2023 (€/м²)
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2024 (€/м²)
|2025 (€/м²)
|Студия
|2000–2800
|2200–3000
|2300–3200
|1 спальня
|2500–3200
|2700–3400
|2800–3600
|2 спальни
|2800–3800
|3000–4000
|3100–4200
|3 спальни
|3200–4200
|3400–4400
|3500–4600
|Пентхаус
|4000–5500
|4200–5700
|4300–5900
|Многоуровневая квартира
|3800–5000
|4000–5200
|4100–5400
|У моря
|4500–6000
|4700–6200
|4800–6400
Популярные районы Коста-дель-Соль для покупки апартаментов
Чаще всего инвесторы с высоким финансовым потенциалом выбирают объекты в Марбелье. Это место для людей, которые не задумываются о том, сколько стоит квартира в Коста-дель-Соль, и готовы выложить 4000–4510 евро за квадратный метр жилья.
Другие популярные места:
- Эстепона. Курорт с апартаментами от 200,000 евро, виллами от 600,000. Около 40% жителей — экспаты.
- Фуэнхирола. Спокойный город на берегу моря, рассчитанный на постоянное проживание, в том числе с семьей. Квартиры от 175,000 евро, таунхаусы от 300,000.
- Бенальмадена. Популярный у арендаторов курорт из-за казино Torrequebrada. Цены начинаются от 230,000 евро.
- Михас. Горная деревня с апартаментами от 250,000 евро, виллами от 700,000.