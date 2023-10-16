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Квартиры в Costa del Sol Occidental, Испания

Estepona
236
Марбелья
104
Фуэнхирола
102
San Pedro de Alcantara
9
Torremolinos
9
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713 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torremolinos, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torremolinos, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры и Пентхаусы на Берегу Моря в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Эксклюзивные …
€994,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Mijas, Испания
Количество спален 3
Площадь 170 м²
В комплексе есть 5 бассейнов, в том числе пейзажный бассейн с 300 метрами воды, обращенный н…
€1,25 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Mijas, Испания
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Это один из самых эксклюзивных жилых районов Марбельи. Расположенный на востоке, он полность…
€1,09 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Casares, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная недвижимость в Касаресе, спроектированная Миссони Расположенные в престижном жи…
€2,02 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Casares, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная недвижимость в Касаресе, спроектированная Миссони Расположенные в престижном жи…
€909,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Casares, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная недвижимость в Касаресе, спроектированная Миссони Расположенные в престижном жи…
€1,37 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Комплекс состоит из 115 домов с 1, 2, 3 и 4 спальнями, пентхаусами, большими террасами и вид…
€260,500
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Комплекс состоит из 115 домов с 1, 2, 3 и 4 спальнями, пентхаусами, большими террасами и вид…
€332,500
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, на первой береговой линии в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, на первой береговой линии
Марбелья, Испания
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Апартамент на продажу в Marbella, с 2 спальня, 2 ванная. Что касается собственности размеры,…
€349,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Апартамент на продажу в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванная комната и хара…
€385,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями по Доступным Ценам В Манильве, Недалеко от Пляжа Этот новый…
€252,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Экологичная Недвижимость с Большими Террасами в Эстепоне Новый комплекс расположен в прибреж…
€735,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Апартаменты с Окнами на Юг и Просторной Террасой в Эстепоне, Малага Первокласс…
€255,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями с Частным Садом в Эстепоне Жилой проект располо…
€253,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 1 и 2 Спальнями в Центре Лас-Лагунас, Михас Проект расположен в муниципалитете…
€290,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 1 и 2 Спальнями в Центре Лас-Лагунас, Михас Проект расположен в муниципалитете…
€325,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Элегантные Квартиры в Первоклассном Комплексе в Фуэнхироле Апартаменты расположены в муницип…
€299,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Апартамент на продажу в Villa Marina, Marbella - Puerto Banus, с 3 спальня и характеристики …
€550,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 5
Совершенно Новые Квартиры с Современным Оборудованием в Эстепоне Светлые квартиры расположен…
€766,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€479,000
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка в Mijas, Испания
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Недвижимость в Популярном Районе Михас в Проекте, Ориентированном на Отдых и Спорт Недвижимо…
€492,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Стильная Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Центре Города Эстепона Недвижимость распол…
€480,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 6
Квартиры с выдающимися удобствами в исключительном месте в Михас Коста Архитектурный дизайн …
€299,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 6
Квартиры с выдающимися удобствами в исключительном месте в Михас Коста Архитектурный дизайн …
€315,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 6
Квартиры с выдающимися удобствами в исключительном месте в Михас Коста Архитектурный дизайн …
€405,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 6
Квартиры с выдающимися удобствами в исключительном месте в Михас Коста Архитектурный дизайн …
€289,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€370,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€497,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€250,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Manilva, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Уникальным Видом на Море в Манильве Испания Квартиры имеют дизайн открытой …
€258,000

Типы недвижимости в Costa del Sol Occidental

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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