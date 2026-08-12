Коста-дель-Соль давно перестал быть исключительно курортным направлением. Сегодня это один из самых развитых регионов южной Испании, где современная транспортная сеть соединяет аэропорты Малаги и Гибралтара в единую сеть со скоростными магистралями вдоль всего побережья. На фоне повышения спроса продажа квартир в Коста-дель-Соль растет так же стремительно, как возводятся новые жилые комплексы.

Преимущества покупки квартир и апартаментов в Коста-дель-Соль

Купить апартаменты в Коста-дель-Соль можно по разным причинам, но чаще всего инвесторы выбирают это направление из-за мягкого средиземноморского климата и близости к морю. Но это далеко не все, важную роль также играют:

Удобная логистика. Аэропорт Малаги связывает регион с 60 странами а AVE-дорога до Мадрида позволяет добраться до столицы всего за 2,5 часа.

Аэропорт Малаги связывает регион с 60 странами а AVE-дорога до Мадрида позволяет добраться до столицы всего за 2,5 часа. Инвестиционный рост. В 2024 году цены на недвижимость выросли на 8,2%, а арендная доходность в Марбелье и Бенальмадене достигает 6,5-8%.

В 2024 году цены на недвижимость выросли на 8,2%, а арендная доходность в Марбелье и Бенальмадене достигает 6,5-8%. Доступ для иностранцев. Покупка недвижимости для нерезидентов упрощена. NIE можно получить за 1–2 недели, а агентства оказывают помощь в оформлении сопутствующих документов.

Цены на квартиры в Коста-дель-Соль

Цены на квартиры продолжают расти на фоне ограниченного предложения. При этом проблема именно в том, что темпы строительства нового жилья не успевают за увеличением спроса. На этом фоне увеличивается доля вторичных апартаментов на местном рынке недвижимости, которая к тому же на 10-20% дешевле первичной.

Средние цены на квартиры в Коста-дель-Соль:

Тип квартиры 2023 (€/м²) 2024 (€/м²) 2025 (€/м²) Студия 2000–2800 2200–3000 2300–3200 1 спальня 2500–3200 2700–3400 2800–3600 2 спальни 2800–3800 3000–4000 3100–4200 3 спальни 3200–4200 3400–4400 3500–4600 Пентхаус 4000–5500 4200–5700 4300–5900 Многоуровневая квартира 3800–5000 4000–5200 4100–5400 У моря 4500–6000 4700–6200 4800–6400

Популярные районы Коста-дель-Соль для покупки апартаментов

Чаще всего инвесторы с высоким финансовым потенциалом выбирают объекты в Марбелье. Это место для людей, которые не задумываются о том, сколько стоит квартира в Коста-дель-Соль, и готовы выложить 4000–4510 евро за квадратный метр жилья.

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