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Квартиры и апартаменты в Коста-дель-Соль, Испания

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Марбелья
1460
Эстепона
1314
Сан-Педро-Алькантара
640
Фуэнхирола
467
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5 798 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
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Квартира 4 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
4-комнатная квартира на продажу в Нуэва Андалусия. 4 кровати · 2 ванны · 145 м2 построено. К…
$676,767
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Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Дуплекс с 3 спальнями для продажи в Санта-Кларе. 3 кровать · 2 ванны · 142 м2 построено. Ком…
$865,552
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Квартира 1 спальня в Марбелья, Испания
Квартира 1 спальня
Марбелья, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
1-комнатная квартира на продажу в Пуэрто Банус. 1 кровать · 1 ванна · построено 50 м2. Компа…
$864,398
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Лос-Наранхос-де-Марбелья. 3 кровать · 2 ванны · 151 м2 пос…
$633,888
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Квартира 3 спальни в Михас, Испания
Квартира 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
3-комнатная квартира на продажу в Эль Чапаррал. 3 кровать · 2 ванны · 95 м2 построено. Компа…
$807,934
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Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
2-комнатный пентхаус на продажу в Серрос-дель-Агила. 2 кровати · 2 ванны · 100 м2 построено.…
$806,695
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
3-комнатная квартира на продажу в Альтос-де-лос-Монтерос. 3 кровать · 2 ванны · 133 м2 постр…
$593,241
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Нуэва Андалусия. 3 кровать · 3 ванна · 9…
$725,712
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Квартира 3 спальни в Bel Air, Испания
Квартира 3 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
3-комнатная квартира на первом этаже для продажи в Косталите. 3 кровати · 3 ванны · 170 м2 п…
$966,464
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Квартира 4 спальни в Михас, Испания
Квартира 4 спальни
Михас, Испания
Количество спален 4
Площадь 191 м²
4-комнатная квартира на продажу в Серрадо-дель-Агила. 4 кровати · 191 м2 построено. Компания…
$1,94 млн
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Квартира 2 спальни в Manilva, Испания
Квартира 2 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
2-комнатная квартира на продажу в Сан-Луис-де-Сабинильяс. 2 кровати · 2 ванны · 78 м2 постро…
$333,686
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$614,260
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
2-комнатная квартира на продажу в Карвахале. 2 кровати · 2 ванны · 87 м2 построено. Компания…
$497,012
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Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
3-комнатная квартира на продажу в Benalmadena Pueblo. 3 кровать · 2 ванны · 186 м2 построено…
$687,726
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Квартира 2 комнаты в Михас, Испания
Квартира 2 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Квартиры в уютном жилом комплексе в Михасе в окружении зелени Квартиры расположены в престиж…
$405,477
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Квартира 1 спальня в Bel Air, Испания
Квартира 1 спальня
Bel Air, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира на первом этаже с 1 спальней на продажу в Эль-Параисо. 1 кровать · 1 ванна · 70 м2 …
$287,363
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Квартира 2 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
2-комнатная квартира на продажу в La Dama de Noche-La Alzambra. 2 кровати · 2 ванны · постро…
$520,129
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Квартира 1 спальня в Михас, Испания
Квартира 1 спальня
Михас, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
1-комнатная квартира на продажу в Калахонде. 1 кровать · 1 ванна · построено 46 м2. Компания…
$357,127
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 291 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Пуэрто Банус. 3 кровать · 4 ванны · построен 291 м2. Компа…
$3,18 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Современные квартиры с велнес-инфраструктурой премиум-класса на Новой Золотой Миле в Эстепон…
$1,00 млн
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Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Бенальмадена Коста. 3 кровати · 2 ванны · 113 м2 построен.…
$780,193
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Квартира 2 комнаты в Михас, Испания
Квартира 2 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$557,683
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Квартира 3 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 3 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Бенальмадена Пуэбло. 3 кровать · 2 ванны…
$460,695
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Квартира 3 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
3-комнатная квартира на продажу в Лос-Аркеросе. 3 кровать · 2 ванны · 128 м2 построено. Комп…
$529,718
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Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$650,053
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$910,998
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
3-комнатная квартира на продажу в Ла Кампана. 3 кровать · 2 ванны · построено 96 м2. Компани…
$541,974
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Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
2-комнатный пентхаус на продажу в Михас Коста. 2 кровати · 1 ванна · 79 м2 построен. Компани…
$506,227
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Квартира 2 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
2-комнатная квартира на продажу в Пуэрто Банус. 2 кровати · 2 ванны · 76 м2 построено. Компа…
$593,241
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Квартира 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Сан-Педро-де-Алькантара. 3 кровать · 2 ванны · 100 м2 пост…
$1,78 млн
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Типы недвижимости в Коста-дель-Соль

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Коста-дель-Соль, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Коста-дель-Соль давно перестал быть исключительно курортным направлением. Сегодня это один из самых развитых регионов южной Испании, где современная транспортная сеть соединяет аэропорты Малаги и Гибралтара в единую сеть со скоростными магистралями вдоль всего побережья. На фоне повышения спроса продажа квартир в Коста-дель-Соль растет так же стремительно, как возводятся новые жилые комплексы.

Преимущества покупки квартир и апартаментов в Коста-дель-Соль

Купить апартаменты в Коста-дель-Соль можно по разным причинам, но чаще всего инвесторы выбирают это направление из-за мягкого средиземноморского климата и близости к морю. Но это далеко не все, важную роль также играют:

  • Удобная логистика. Аэропорт Малаги связывает регион с 60 странами а AVE-дорога до Мадрида позволяет добраться до столицы всего за 2,5 часа. 
  • Инвестиционный рост. В 2024 году цены на недвижимость выросли на 8,2%, а арендная доходность в Марбелье и Бенальмадене достигает 6,5-8%.
  • Доступ для иностранцев. Покупка недвижимости для нерезидентов упрощена. NIE можно получить за 1–2 недели, а агентства оказывают помощь в оформлении сопутствующих документов.

Цены на квартиры в Коста-дель-Соль

Цены на квартиры продолжают расти на фоне ограниченного предложения. При этом проблема именно в том, что темпы строительства нового жилья не успевают за увеличением спроса. На этом фоне увеличивается доля вторичных апартаментов на местном рынке недвижимости, которая к тому же на 10-20% дешевле первичной.

Средние цены на квартиры в Коста-дель-Соль:

Тип квартиры 2023 (€/м²)

2024 (€/м²)

 2025 (€/м²)
Студия 2000–2800 2200–3000 2300–3200
1 спальня 2500–3200 2700–3400 2800–3600
2 спальни 2800–3800 3000–4000 3100–4200
3 спальни 3200–4200 3400–4400 3500–4600
Пентхаус 4000–5500 4200–5700 4300–5900
Многоуровневая квартира 3800–5000 4000–5200 4100–5400
У моря  4500–6000 4700–6200 4800–6400

Популярные районы Коста-дель-Соль для покупки апартаментов

Чаще всего инвесторы с высоким финансовым потенциалом выбирают объекты в Марбелье. Это место для людей, которые не задумываются о том, сколько стоит квартира в Коста-дель-Соль, и готовы выложить 4000–4510 евро за квадратный метр жилья.

Другие популярные места:

  • Эстепона. Курорт с апартаментами от 200,000 евро, виллами от 600,000. Около 40% жителей — экспаты.
  • Фуэнхирола. Спокойный город на берегу моря, рассчитанный на постоянное проживание, в том числе с семьей. Квартиры от 175,000 евро, таунхаусы от 300,000.
  • Бенальмадена. Популярный у арендаторов курорт из-за казино Torrequebrada. Цены начинаются от 230,000 евро.
  • Михас. Горная деревня с апартаментами от 250,000 евро, виллами от 700,000. 

Часто задаваемые вопросы о покупке апартаментов в Коста-дель-Соль

Могут ли иностранцы купить квартиру в Коста-дель-Соль?

Иностранцы могут купить квартиру в Коста-дель-Соль после оформления NIE. Это можно сделать в полицейском участке по месту пребывания в Испании или перед поездкой в консульстве. Перед самой покупкой на основе NIE нужно открыть счет в местном банке и проводить все финансовые операции через него.

Сколько в среднем стоит квартира в Коста-дель-Соль?

Жилье в Коста-дель-Соль в среднем стоит 180,000 евро за квартиру. Можно найти и более дешевые варианты по ценам от 150,000 евро, но они встречаются в основном на вторичном рынке и могут требовать ремонта. Средняя цена м² — 2800–4500 евро.

Можно ли купить квартиру в Коста-дель-Соль без гражданства?

Купить квартиру в Коста-дель-Соль можно без гражданства. Для этого вам нужен NIE (Número de Identidad de Extranjero) идентификационный номер иностранца. Получить его можно в консульстве Испании в вашей стране или в Испании (в полиции или миграционном офисе).

Является ли покупка квартиры в Коста-дель-Соль хорошей инвестицией?

Покупка квартиры в Коста-дель-Соль выгодна за счет относительно высокой арендной доходности в 6,5–8% в год. Для сравнения, в Западной Европе этот показатель составляет всего 3–5%.

Где лучше всего жить в Коста-дель-Соль?

Покупатели с большими бюджетами предпочитают элитную недвижимость в Марбелье. Семьи с детьми чаще выбирают Фуэнхирола, Бенальмадена или Эстепона, в них есть все что нужно — от больниц до школ и детских садов.

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