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Квартиры с видом на горы в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
502
Эстепона
832
Фуэнхирола
334
San Pedro Alcantara
188
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133 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Benahavis, Испания
Квартира 3 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 3
Роскошные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Бенаависе Квартиры расположены в …
$933,506
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 8
Квартиры в Комплексе с Видом на Море в Фуэнхироле Квартиры расположены в городе Фуэнхирола, …
$1,09 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Озером и Экзотическим Садом в Касаресе Кварти…
$628,222
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 438 м²
Количество этажей 2
Элитные Апартаменты с Видами и Личными Бассейнами в Марбелье. Апартаменты премиум-класса рас…
$1,66 млн
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Квартира 3 комнаты в Михас, Испания
Квартира 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 4
Квартиры с панорамным видом в живописных окрестностях Михаса Этот проект расположен в муници…
$550,343
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Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Михасе в Комплексе в Окружении Зелени. Квартиры в Малаге, Михас расположены в тих…
$380,292
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Нордической Концепцией в Эстепоне с Видом на Море. Квартиры с видом на море распо…
$491,168
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Элитном Проекте в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле находятся в б…
$837,170
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Новая Недвижимость на Лоне Природы в Эстепоне. Новая недвижимость расположена в Эстепоне в о…
$332,282
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Квартиры на Берегу Пруда с Панорамным Видом в Марбелье. Квартиры расположены в тихом месте н…
$1,04 млн
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Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Михасе, Испания. Квартиры с видом на море расположены…
$586,781
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Шикарные апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с просторными террасами в закрытом комплексе Апар…
$589,949
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Квартиры с великолепным видом в престижном районе Марбельи Эти новые квартиры расположены в …
$744,107
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Квартира 4 комнаты в Benahavis, Испания
Квартира 4 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с Видом на Море в Благоустроенном Комплексе Рядом с Полями для Гольфа в Бенаавис…
$913,777
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Комплексе в Фуэнхироле. Просторные квартиры в Фуэнхироле, …
$342,666
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Нордической Концепцией в Эстепоне с Видом на Море. Квартиры с видом на море распо…
$485,771
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Пентхаус 3 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 3
Недвижимость с видом на море в престижном районе Касареса Квартиры находятся в новом проекте…
$379,278
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры с Видом на Море и Горы в Фуэнхироле. Квартиры в Фуэнхироле, Испания, распо…
$825,514
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Квартира 4 комнаты в Марбелья, Испания
Квартира 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры в роскошном комплексе недалеко от центра Марбельи Апартаменты расположены в ж…
$758,019
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 3
Квартиры на Берегу Пруда с Панорамным Видом в Марбелье. Квартиры расположены в тихом месте н…
$1,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Новые Квартиры Рядом с Полем Для Гольфа в Михасе. Квартиры находятся в Ла-Кала-де-Михас. Из …
$511,923
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Панорамным Видом в Комплексе с Привилегированным Расположением в Эстепоне Квартир…
$342,666
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Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Mijas Seaviews is a unique residential complex where you can relax and enjoy life to the ful…
$442,734
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Квартира 3 комнаты в Casares, Испания
Квартира 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Стильные Апартаменты у Моря в Касаресе. Апартаменты в Касаресе находятся в комплексе в неско…
$446,505
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Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Роскошные Квартиры в Центре Михаса, Малага. Квартиры с видом на море расположены в престижно…
$1,40 млн
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Квартира 4 комнаты в Benahavis, Испания
Квартира 4 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 3
Энергоэффективные квартиры в клубном комплексе в Бенаависе Бенаавис – это красивое место с ж…
$1,75 млн
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
Квартиры в Комплексе с Видом на Море в Фуэнхироле Квартиры расположены в городе Фуэнхирола, …
$685,333
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Пентхаус 3 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Новые квартиры в роскошном комплексе недалеко от центра Марбельи Апартаменты расположены в ж…
$1,04 млн
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Нордической Концепцией в Эстепоне с Видом на Море. Квартиры с видом на море распо…
$714,623
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Квартира 4 комнаты в Casares, Испания
Квартира 4 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
Роскошные квартиры в Касаресе с доступом к искусственной лагуне с пляжем Этот комплекс наход…
$781,372
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Типы недвижимости в Costa del Sol Occidental

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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