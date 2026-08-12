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Дуплексы с бассейном в Андалусии, Испания

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Марбелья
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Малага
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Эстепона
26
Сан-Педро-Алькантара
8
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5 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Мохакар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Мохакар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Изысканный пляжный дуплекс с бесконечным бассейном, изысканным спортзалом, спа-центром, мага…
$769,821
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Дуплекс 4 комнаты в Мохакар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Мохакар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Безупречный пляжный дуплекс пентхаус с видом на море, расположенный в гольф-курорте с крытым…
$804,323
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большим частным садом в эксклюзивном жилом комплексе с д…
$554,088
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в San Roque, Испания
Дуплекс 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Современный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общим бассейном,…
$556,584
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Мохакар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Мохакар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 1
Элегантный двухуровневый апартамент у моря с пейзажным бассейном, современным фитнес-центром…
$771,110
НДС
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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