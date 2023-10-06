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Дуплексы с видом на море в Андалусии, Испания

Марбелья
7
Малага
6
Estepona
4
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15 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€1,23 млн
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€932,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Малага, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малага, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 2/3
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Малаге. Квартиры с панорамным видом на мо…
€1,56 млн
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Роскошные Апартаменты в Жилом Комплексе в Михас-Коста Апартаменты с великолепным видом на мо…
€963,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Системой «Умный Дом» и Энергосберегающим Оборудованием в Бенальмадене Квартиры с …
€969,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Benalmadena, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 6/10
Южный Двухэтажный Пентхаус с Мебелью в Самом Сердце Коста-дель-Соль в Бенальмадене Двухуровн…
€463,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 6
Квартиры у Моря в Эксклюзивном Комплексе в Эстепоне Апартаменты на берегу моря расположены в…
€1,82 млн
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Современные Благоустроенные Квартиры в Идеальном Месте на Коста-дель-Соль Апартаменты распол…
€2,40 млн
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Панорамным Видом в Михасе в Комплексе Курортного Типа Жилой комплекс располож…
€515,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Малага, Испания
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Малага, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 2/3
Роскошный Дуплекс на Отреставрированной Исторической Вилле в Центре Малаги Очаровательный го…
€2,99 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torre del Mar, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 6/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€450,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benalmadena, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Видом на Море в Уникальном Месте в Бенальмадене Бенальмадена – один из самых …
€780,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€509,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Новые Квартиры с Просторными Террасами в Михасе, у Поля для Гольфа Жилой комплекс расположен…
€385,000

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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