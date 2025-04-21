Апарт-отель Нескучный сад

Гостиничный комплекс "Нескучный сад"

представляет собой 2 дома высотой в 10 этажей.

В облицовке стен корпусов используется энергоэффективный навесной вентилируемый фасад. Во всех домах выполнена дизайнерская отделка входных групп и установлены современные лифты.

В проекте предложено множество планировочных решений: в наличии апартаменты, как классического типа, так и европланировки. Сдаются они без отделки и высотой потолков от 2.7 метров. Из окон номеров гостиничного комплекса открывается неповторимый вид на горные вершины и Черное море.

На внутренней закрытой территории проекта выполнен ландшафтный дизайн. Инфраструктура комплекса включает в себя: зону отдыха с просторным бассейном на открытом воздухе, современный SPA-комплекс с широким спектром косметических и оздоровительных процедур, просторный тренажерный зал с оборудованием, отвечающим высоким мировым стандартам, круглосуточный ресепшн и услуги консьерж-сервиса для решения любых задач 24/7, бутики известных брендов и ресторан. Для детей предусмотрен Детский центр с разнообразными развивающими и развлекательными программами. На территории комплекса спроектирован подземный паркинг с профессиональными парковщиками и видеонаблюдением.

Проект расположен в Адлерском районе.

Инфраструктура развита, в пешей доступности: магазины, кафе, банкоматы, медицинские учреждения, школы, детские сады.

За 15 минут транспортом можно добраться до международного аэропорта Сочи, 30 минут до центральной набережной, 45 минут до курорта Красная Поляна.

Возможен выезд для осмотра и заключения ДДУ в офисе у Партнеров в Сочи!