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Апарт-отель Нескучный сад

городской округ Сочи, Россия
от
$757,393
;
Лента Vip объект
20
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 24527
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Южный федеральный округ
  • Район
    городской округ Сочи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

О комплексе

Гостиничный комплекс "Нескучный сад"

представляет собой 2 дома высотой в 10 этажей.

В облицовке стен корпусов используется энергоэффективный навесной вентилируемый фасад. Во всех домах выполнена дизайнерская отделка входных групп и установлены современные лифты.

В проекте предложено множество планировочных решений: в наличии апартаменты, как классического типа, так и европланировки. Сдаются они без отделки и высотой потолков от 2.7 метров. Из окон номеров гостиничного комплекса открывается неповторимый вид на горные вершины и Черное море.

На внутренней закрытой территории проекта выполнен ландшафтный дизайн. Инфраструктура комплекса включает в себя: зону отдыха с просторным бассейном на открытом воздухе, современный SPA-комплекс с широким спектром косметических и оздоровительных процедур, просторный тренажерный зал с оборудованием, отвечающим высоким мировым стандартам, круглосуточный ресепшн и услуги консьерж-сервиса для решения любых задач 24/7, бутики известных брендов и ресторан. Для детей предусмотрен Детский центр с разнообразными развивающими и развлекательными программами. На территории комплекса спроектирован подземный паркинг с профессиональными парковщиками и видеонаблюдением.

Проект расположен в Адлерском районе.

Инфраструктура развита, в пешей доступности: магазины, кафе, банкоматы, медицинские учреждения, школы, детские сады. 

За 15 минут транспортом можно добраться до международного аэропорта Сочи, 30 минут до центральной набережной, 45 минут до курорта Красная Поляна.

Возможен выезд для осмотра и заключения ДДУ в офисе у Партнеров в Сочи!

Местонахождение на карте

городской округ Сочи, Россия

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Апарт-отель Нескучный сад
городской округ Сочи, Россия
от
$757,393
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