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Купить дом в Эгейский регион, Турция

Мугла
49
Бодрум
36
Айдын
8
Tuerkmen Mahallesi
7
Измир
7
Kusadasi
5
Кютахья
3
Menderes
1
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68 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Bitez, Турция
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Вилла 3 спальнив Bitez, Турция
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Бунгало 3 спальнив Эгейский регион, Турция
Бунгало 3 спальни
Эгейский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 226,205
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…
Дом 4 спальнив Эгейский регион, Турция
Дом 4 спальни
Эгейский регион, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 340 м² Количество этажей 2
€ 434,313
Вилла Парадайс 7 идеально подходит для семьи с детьми или инвестиционный проект, Люкс Модерн…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 175 м²
€ 459,450
Это место, где вы найдёте счастье, — так этот проект представляют застройщики. Комплек…
Дом 4 спальнив Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 216 м²
€ 766,520
Если ваша цель – вилла в Бодруме, стоит присмотреться к этом проекту. Комплекс отдельно стоя…
Дом 2 спальнив Бодрум, Турция
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
3 Количество комнат 67 м²
€ 614,397
В этом проекте гармонично сочетаются спокойный стиль жизни в соседстве с природой и скорость…
Домв Бодрум, Турция
Дом
Бодрум, Турция
€ 4,722,604
Эксклюзивный объект состоит из 74 вилл, расположенных в бухте Тилкичик в районе Бодрума Ялык…
Дом 5 спаленв Бодрум, Турция
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат 813 м²
€ 2,597,432
Новый жилой комплекс находится в 5 минутах езды от центра Бодрума. Город по праву считается …
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
€ 596,057
Предлагаем вашему вниманию комплексную застройку в Бодруме. Данный объект состоит из тридцат…
Дом 1 спальняв Бодрум, Турция
Дом 1 спальня
Бодрум, Турция
2 Количество комнат 89 м²
€ 661,165
Многофункциональный жилой комплекс класса люкс расположен в неподалеку от одной из самых жив…
Дом 5 спаленв Бодрум, Турция
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
€ 1,278,381
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте, как …
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 192 м²
€ 755,617
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
Дом 1 спальняв Бодрум, Турция
Дом 1 спальня
Бодрум, Турция
2 Количество комнат 75 м²
€ 1,133,425
Новый жилой комплекс класса люкс расположен в непосредственной близости от береговой линии в…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 325 м²
€ 1,558,459
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 185 м²
€ 897,293
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 3,000,000
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
Дом 5 спаленв Бодрум, Турция
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
€ 1,242,375
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 800,000
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 156 м²
€ 1,200,000
Новый жилой комплекс класса люкс расположен в непосредственной близости от береговой линии в…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 655,529
Предлагаем вашему вниманию комплексную застройку в Бодруме. Данный объект состоит из тридцат…
Домв Бодрум, Турция
Дом
Бодрум, Турция
469 м²
€ 5,000,000
Эксклюзивный ЖК состоит из 74 вилл, расположенных в бухте Тилкичик в районе Бодрума Ялыкавак…
Дом 4 спальнив Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
5 Количество комнат 390 м²
€ 1,008,712
13 вилл расположены в Гюмюшлюке — престижном районе Бодрума, который славится своими п…
Дом 2 спальнив Бодрум, Турция
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
3 Количество комнат 194 м²
€ 1,613,939
Этот проект — от застройщика с 60-летним опытом на побережье Эгейского моря. Виллы из …
Дом 2 спальнив Бодрум, Турция
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
3 Количество комнат 104 м²
€ 826,227
Этот объект, расположенный в бухте Коюнбаба, представляет неограниченные возможности для ком…
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 400 м²
€ 2,818,890
Проект класса люкс состоит из вилл и раскинулся на побережье живописной бухты Гёлькёй в окру…
Дом 1 спальняв Бодрум, Турция
Дом 1 спальня
Бодрум, Турция
2 Количество комнат 74 м²
€ 733,608
Этот проект построен в заливе Тилькиджик люкс класса. Состоит из 50 частных вилл с шикарным …
Дом 3 спальнив Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат 288 м²
€ 1,458,047
Представляем новый объект комплексной застройки, расположенный в Бодруме, в районе Ялыкавак …
Вилла 4 спальнив Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни
Derekoey, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 460 м² Количество этажей 3
€ 1,085,782
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в э…
Вилла 5 комнатв Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
5 Количество комнат 698 м² 1/2 Этаж
€ 3,040,000
Роскошная вилла 4+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

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