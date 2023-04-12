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Купить недвижимость в Пхукет, Таиланд

Пхукет
2929
Патонг
86
Кату
14
Кхок Клой
12
2 948 объектов найдено
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 878,843
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 877,507
Вилла 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 Количество комнат 4 ванных комнат 399 м² Количество этажей 1
€ 422,968
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 Количество комнат 4 ванных комнат 926 м² Количество этажей 2
€ 819,655
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Квартира 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 5 Этаж
€ 329,498
Добро пожаловать в рай на земле! Наши квартиры на берегу моря в Таиланде предлагают незабыва…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 4 Этаж
€ 216,006
Добро пожаловать в рай на земле! Наши квартиры на берегу моря в Таиланде предлагают незабыва…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 4/7 Этаж
€ 49,913
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 5/8 Этаж
€ 87,471
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5/8 Этаж
€ 188,869
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 4/8 Этаж
€ 126,302
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
Квартира 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 3/8 Этаж
€ 254,758
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
€ 587,944
Вилла является частью -star Angsana Villas Resort. Двухэтажная частная вилла сочетает в себе…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 487 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 324 м²
€ 585,272
Скрытая жемчужина, предлагающая спокойное, приятное и устойчивое убежище среди природы, идеа…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 3/7 Этаж
€ 111,224
Современный кондоминиум с уникальным дизайном и просторными квартирами в идеальном месте нед…
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 212 м² 3/3 Этаж
€ 505,097
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 128,207
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 120 м² 2/3 Этаж
€ 173,711
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 186 м² Количество этажей 2
€ 586,608
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 412 м² Количество этажей 2
€ 983,470
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 412 м² Количество этажей 2
€ 738,939
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 541 м² Количество этажей 2
€ 1,211,699
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/4 Этаж
€ 152,605
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м² 1/2 Этаж
€ 282,126
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 360 м²
€ 478,373
Автономный / не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-н…
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 528 м²
€ 601,306
RESALE. Цена снижена с THB24,5 млн до THB22,5 млн. Отремонтированный в 2022 году, прекрасный…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 372 м² Количество этажей 2
€ 387,642
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 372 м² Количество этажей 2
€ 452,289
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 522 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 10 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 10 спален
Пхукет, Таиланд
9 ванных комнат
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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