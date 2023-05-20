Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Дома

Дома в Таиланде

Провинция Пхукет
1631
Пхукет
1622
Патонг
21
Кхок Клой
12
Кату
9
Чонбури
4
Паттайя
3
Пхангнга
3
1 657 объектов найдено
Дом 3 спальни в Бан Ката, Таиланд
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
€ 536,959
LocationRawai is a peaceful and romantic retreat on the island of Phuket. Isolated from the …
Дом 4 спальни в Бан Ката, Таиланд
Дом 4 спальни
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Количество этажей 2
€ 671,873
LocationRawai is a peaceful and romantic retreat on the island of Phuket. Isolated from the …
Дом 3 спальни в Бан Ката, Таиланд
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
€ 497,834
LocationRawai is a peaceful and romantic retreat on the island of Phuket. Isolated from the …
Дом 3 спальни в Бан Ката, Таиланд
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€ 1,021,976
Дом 3 спальни в Бан Ката, Таиланд
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
€ 364,269
LocationRawai is a peaceful and romantic retreat on the island of Phuket. Isolated from the …
Вилла 6 спален в Пхукет, Таиланд
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 640 м²
€ 1,051,968
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Вилла 5 спален в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 665 м²
Количество этажей 2
€ 1,435,258
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Вилла 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Вилла 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 425 м²
Количество этажей 1
€ 1,014,092
Botanica Foresta - это крупнейший проект дома и вилл, состоящий из 49 стильных единиц. Ро…
Вилла 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 424 м²
Количество этажей 1
€ 1,149,634
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площ…
Вилла 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 318 м²
Количество этажей 1
€ 978,290
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площ…
Вилла 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
€ 406,129
Etherium Luxury Villas - это новый жилой проект с современными частными виллами и бассейном.…
Вилла 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 373 м²
Количество этажей 2
€ 560,530
LuxPride - это 11 стильных вилл категории люкс от застройщика Andaman Asset, который зареком…
Вилла 5 спален в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 570 м²
Количество этажей 3
€ 895,574
HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл…
Вилла 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
€ 839,109
HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл…
Вилла 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 365 м²
Количество этажей 3
€ 535,879
HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл…
Вилла 4 спальни в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
€ 894,029
Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный…
Вилла 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
€ 651,491
Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный…
Дом 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
€ 590,924
Дом 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
€ 671,873
Вилла 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Цена по запросу
OFFPLAN. A new standard for luxurious island living, well-thought out Asian-fusion, modern-t…
Дом 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
€ 596,321
Вилла 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
€ 1,068,327
BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стил…
Вилла 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 319 м²
€ 762,752
BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стил…
Вилла 5 спален в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 116 м²
€ 3,365,409
BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Д…
Вилла 4 спальни в Провинция Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
€ 2,089,968
BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Д…
Вилла 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 247 м²
Количество этажей 2
€ 3,359,755
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из оче…
Вилла 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 625 м²
Количество этажей 1
€ 1,975,814
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из оче…
Дом 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Sai Taan is one of the largest residences in Phuket. The project consists of luxury Balines…
Вилла 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Цена по запросу
OFFPLAN. A tranquil retreat located in one of the neighborhoods last remaining residential a…

Параметры недвижимости в Таиланде

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти