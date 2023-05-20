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1 657 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3
3
346 м²
1
€ 536,959
LocationRawai is a peaceful and romantic retreat on the island of Phuket. Isolated from the …
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Дом 4 спальни
Бан Ката, Таиланд
4
4
467 м²
2
€ 671,873
LocationRawai is a peaceful and romantic retreat on the island of Phuket. Isolated from the …
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3
3
283 м²
1
€ 497,834
LocationRawai is a peaceful and romantic retreat on the island of Phuket. Isolated from the …
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Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3
3
300 м²
3
€ 1,021,976
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3
3
190 м²
1
€ 364,269
LocationRawai is a peaceful and romantic retreat on the island of Phuket. Isolated from the …
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Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
7
2
640 м²
€ 1,051,968
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6
1
665 м²
2
€ 1,435,258
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5
1
410 м²
2
Цена по запросу
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5
1
425 м²
1
€ 1,014,092
Botanica Foresta - это крупнейший проект дома и вилл, состоящий из 49 стильных единиц. Ро…
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5
6
424 м²
1
€ 1,149,634
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площ…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4
5
318 м²
1
€ 978,290
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площ…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4
3
272 м²
1
€ 406,129
Etherium Luxury Villas - это новый жилой проект с современными частными виллами и бассейном.…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4
1
373 м²
2
€ 560,530
LuxPride - это 11 стильных вилл категории люкс от застройщика Andaman Asset, который зареком…
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6
1
570 м²
3
€ 895,574
HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл…
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5
1
530 м²
3
€ 839,109
HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4
1
365 м²
3
€ 535,879
HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл…
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Провинция Пхукет, Таиланд
5
1
360 м²
1
€ 894,029
Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4
1
288 м²
1
€ 651,491
Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный…
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4
4
340 м²
1
€ 590,924
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4
4
340 м²
1
€ 671,873
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3
4
450 м²
Цена по запросу
OFFPLAN. A new standard for luxurious island living, well-thought out Asian-fusion, modern-t…
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4
4
340 м²
1
€ 596,321
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5
4
467 м²
€ 1,068,327
BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стил…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4
3
319 м²
€ 762,752
BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стил…
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6
1
1 116 м²
€ 3,365,409
BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Д…
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Провинция Пхукет, Таиланд
5
1
600 м²
€ 2,089,968
BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Д…
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5
1
1 247 м²
2
€ 3,359,755
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из оче…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4
1
625 м²
1
€ 1,975,814
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из оче…
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4
4
350 м²
1
Цена по запросу
Sai Taan is one of the largest residences in Phuket. The project consists of luxury Balines…
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Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3
3
320 м²
Цена по запросу
OFFPLAN. A tranquil retreat located in one of the neighborhoods last remaining residential a…
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