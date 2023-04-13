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Купить дом в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
501
Altea
309
Бенидорм
140
la Vila Joiosa Villajoyosa
99
la Nucia
13
1 556 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 222 м² Количество этажей 2
€ 1,290,000
Представляем новую комфортабельную виллу в красивом современном жилом комплексе от застройщи…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 789,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 1,175,000
Представляем новую виллу в красивом современном жилом комплексе в Финестрате. Комплекс закры…
Дом 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 287 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Дом 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 538 м² Количество этажей 2
€ 765,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на горы в La Nucia. Город La Nucia - небольшой го…
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Представляем комфортабельную виллу с видом на море и горы в La Nucia. Вилла площадью 114 кв.…
Дом 2 спальнив la Nucia, Испания
Дом 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 185,000
Представляем уютную виллу с видом на море и горы в La Nucia.Город La Nucia - небольшой город…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 560,000
Этот недавно построенный дом имеет авангардный дизайн, большой участок, уединение и вид на м…
Дом 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 203 м²
€ 795,000
Комплекс из 10 вилл «Ibiza Residences» находится в Эль-Альбире, в уникальной среде, рядом с …
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м² Количество этажей 2
€ 990,000
Представляем виллу с потрясающими видами на берегу Средиземного моря в Alfaz del Pi. Alfaz d…
Дом 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 339 м² Количество этажей 2
€ 970,000
Шикарная просторная вилла с потрясающими видами с большим участком в Alfaz del Pi. Вилла пло…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 735,000
Предлагаем виллу в современном стиле общей площадью 140 кв.м. Вилла состоит из трех уровней,…
Бунгало 3 спальнив Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 178 м²
€ 330,000
Невероятное бунгало с частным садом и видом на море, в комплексе Alegria Village, Balcón de …
Таунхаус 2 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
€ 420,000
Фантастический угловой купе в Finestrat с впечатляющими видами. Дом площадью 135 м² состоит…
Дуплекс 3 спальнив Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 162 м² 2 Этаж
€ 280,000
Фантастический дуплекс с видом на море в урбанизации Los Cerezos в FinestratЖивите в окружен…
Таунхаус 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 90 м²
€ 210,000
Таунхаус в La Nucia распределен на трех этажах, на первом этаже у нас есть гостиная с выходо…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 395,000
Шале распределено по трем этажам. На первом этаже есть зал и комната, которую можно использо…
Вилла 5 спаленв Finestrat, Испания
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
5 ванных комнат 375 м²
€ 1,150,000
Авангардный дизайн и качество сочетаются в этой эксклюзивной роскошной вилле с частным бассе…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 399,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 469,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 795,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 595,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Место волшебным образом расположено между горами…
Вилла 3 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 176 м²
€ 367,000
Дома Mitizen в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка Городские дома имеют 3 спальни и 3 ванные к…
Таунхаус 3 спальнив Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Дом 3 спальнив Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м² Количество этажей 3
€ 580,000
Современная вилла с бассейном в пригороде городе Финестрат всего в 5 минутах езды от пляжа.В…
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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