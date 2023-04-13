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Купить дом в Бенидорм, Испания

140 объектов найдено
Дом 7 спаленв Бенидорм, Испания
Дом 7 спален
Бенидорм, Испания
8 Количество комнат 4 ванных комнат 304 м² Количество этажей 3
€ 682,500
Представляем просторный комфортабельный дом с видом на море и горы в популярном туристическо…
Вилла 3 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
€ 420,000
Дом расположен в старом городе Банидорм и распределен на 4 этажа. Бас имеет просторную гости…
Вилла 4 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 123 м²
€ 420,000
Продаётся дом в Бенидорме в районе Casco Antiguo. Общая площадь 123.00 м2, дом 1910 года пос…
Вилла 6 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 240 м²
€ 399,999
It consists of 3 floors, being on the main access floor a welcoming hall terrace, the entran…
Вилла 3 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
€ 267,750
Дом с удачным расположением, недалеко от центра Бенидорма, пляжа Поньенте, парка для всей се…
Вилла 7 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат
€ 630,000
Отдельная вилла в Бенидорме с хорошим расположением и рядом со всеми услугами, парком для вс…
Виллав Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
€ 3,250,000
Великолепная вилла с видом на море в Бенидорме, Коста Бланка Дом расположен в привилегирован…
Вилла 7 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат 304 м²
€ 630,000
Продаётся дом в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 304.00 м2, дом 2004 года постройки,…
Вилла 7 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат 642 м²
€ 1,750,000
Виллы на продажу в Бенидорме, Коста Бланка Великолепный дом с большим участком, расположенны…
Вилла 6 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат 500 м²
€ 999,000
Фантастическая вилла в лучшем жилом районе Бенидорма. Он расположен на ровном, тихом, частно…
Вилла 6 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат 366 м²
€ 950,000
Предлагается на продажу замечательная вилла в районе Леванте Бенидорма.Трехуровневая недвижи…
Вилла 3 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 870,000
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИДОРМЕ~ ~ Новый жилой комплекс из роскошных вилл, расположенный в…
Вилла 3 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 870,000
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИДОРМЕ~ ~ Новый жилой комплекс из роскошных вилл, расположенный в…
Вилла 3 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 870,000
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИДОРМЕ~ ~ Новый жилой комплекс из роскошных вилл, расположенный в…
Вилла 6 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 280 м²
€ 475,000
Великолепная независимая вилла с большим участком 670 м2 с красивым садом и частным бассейно…
Вилла 3 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 512,000
Продается вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте, Коста Бланка. УЧАСТОК: 400м2 ДОМ: 100м2 пост…
Дом 5 спаленв Бенидорм, Испания
Дом 5 спален
Бенидорм, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторную виллу в современном стиле в La Nucia.Город La Nucia - небольшой горо…
Дом 5 спаленв Бенидорм, Испания
Дом 5 спален
Бенидорм, Испания
6 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем практически новую виллу в городе Бенидорм в районе Ла Нусия.Площадь виллы 350 к…
Дом 4 спальнив Бенидорм, Испания
Дом 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 Количество комнат 5 ванных комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 4,500,000
Представляем виллу класса люкс с потрясающим видом на море, расположенная на склоне горы в в…
Вилла 4 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат 331 м²
€ 870,000
Продаётся дом в Бенидорме в районе Poniente. Общая площадь 331.00 м2, участок 513 м2, дом 20…
Вилла 4 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат 331 м²
€ 925,000
Продаётся дом в Бенидорме в районе Poniente. Общая площадь 331.00 м2, участок 533 м2, дом 20…
Вилла 4 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 350,000
Урбанизация огорожена по периметру, для вашего спокойствия и безопасности. С дорогами и общи…
Вилла 6 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
6 ванных комнат
€ 1,250,000
Роскошная вилла, расположенная в очень престижном районе, Ринкон-де-Лойкс, где есть приватны…
Дуплекс 3 спальнив Бенидорм, Испания
Дуплекс 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 189,000
Дуплекс с прекрасным видом на море в районе Поньенте, в тихой и привычной урбанизации. Дом …
Таунхаус 4 спальнив Бенидорм, Испания
Таунхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 250,000
ОписаниеПродажа таунхауса в жилом комплексе в г.Финестрат (провинция Аликанте), 250.000 €.Ме…
Вилла 6 спаленв Бенидорм, Испания
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
7 ванных комнат 700 м²
€ 3,250,000
ОписаниеЭКСКЛЮЗИВНАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕНИДОРМЕ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ. Цена: 3 250 000 €Вилла с 6 …
Вилла 3 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 203 м² 1 Этаж
€ 745,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ Новый комплекс из 9 вилл в Финестрате, в Сьерра-Кортина - одной из…
Вилла 4 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат 245 м²
€ 650,000
Новый проект 11 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бенидор…
Вилла 3 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
€ 510,000
Дом в Бенидорм ID D12387
Вилла 3 спальнив Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 126 м²
€ 265,000
Продается красивый дом в Бенидорме. Он имеет 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиную, кухню и …
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