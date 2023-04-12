Купить квартиру в России

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Квартира
Санкт-Петербург, Россия
209 м²
€ 1,104,141
Арт. 3360590 Все преимущества дореволюционного дома в старом фонде в одной квартире: Лока…
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
6 Количество комнат
110 м²
6/7 Этаж
€ 368,792
Подам квартиру 110кв.м. поделена на две отдельные двухкомнатные квартиры. В пяти минутах хо…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
235 м²
€ 949,919
Арт. 3360582 Здравствуйте, наш уважаемый покупатель! Продаётся шедевральная, титульная ква…
Квартира
Сочи, Россия
40 м²
7/16 Этаж
€ 84,934
Продаю 2-комнатную квартиру , 40 кв. м на 7 этаже 16 этажного блочного дома. Квартира с хор…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
248 м²
€ 762,729
Арт. 3354956 Представьте себе, что вы гуляете по опустевшему Петербургу. Есть только вы и т…
Квартира
Сочи, Россия
72 м²
3/8 Этаж
€ 97,227
Продается апартамент в самом центре п. Лазаревское, до моря 200м. В минуте ходьбы Аквапарк, …
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
171 м²
€ 838,164
Арт. 4670490 В продаже истинно Петербургская квартира со множеством комнат, видом на воду, …
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат
48 м²
4/5 Этаж
€ 106,167
Квартира расположена в микрорайоне Больничный городок Центрального района г.Сочи, между неск…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
655 м²
€ 1,675,210
Арт. 3352200 Вашему вниманию предлагается трехуровневый пентхаус с террасой 71,4м2 , общей …
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат
77 м²
5/7 Этаж
€ 118,460
2-х комнатная видовая квартира с широкими панорамными окнами. Вид на горы. Кухня 14,1 кв м …
Квартира
Нижний Новгород, Россия
59 м²
5/9 Этаж
€ 52,163
Продаётся трёхкомнатная квартира с просторной кухней: - квартира в жилом состоянии, фо…
Квартира
Kuznechiha, Россия
45 м²
3/11 Этаж
€ 67,308
Предлагаем к продаже двухкомнатную кввртиру по договору переуступке в быстроразвивающемся ра…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
63 м²
1/9 Этаж
€ 71,795
Продаётся теплая, уютная трёхкомнатная квартира в мкр-не Верхние Печёры: - удачное местора…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
136 м²
€ 602,360
Арт. 3358324 "Золотой треугольник СПб", здесь самое дорогое жилье в Центре города, и это не…
Квартира 2 комнаты
городской округ Сочи, Россия
2 Количество комнат
51 м²
7/14 Этаж
€ 223,510
Квартира 2-х комн. с ремонтом с видом на море в Курортном городке Адлера! В квартире выполн…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
110 м²
€ 894,041
Арт. 3349142 Новый элитный дом с подземным паркингом в 1 минуте от Дворцовой площади и Эрми…
Квартира
Гатчина, Россия
161 м²
€ 251,449
Арт. 41608028 Просторная квартира с мансардой в двух шагах от Гатчинского дворца и парка! …
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат
75 м²
4/6 Этаж
€ 151,442
Прямая продажа! Это одно из интересных предложений просторной двухкомнатной квартиры по це…
Квартира 2 комнаты
Мурино, Россия
2 Количество комнат
52 м²
13/15 Этаж
€ 82,452
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в кирпично-монолитном доме. Квартира теплая, светла…
Квартира
Сочи, Россия
34 м²
4/4 Этаж
€ 80,464
Однокомнатная квартира 33,5 кв м в мкрн. Мамайка 4 этаж 4-х этажного дома. Прямой вид на м…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
318 м²
€ 480,547
Арт. 3360056 Очень просторная, двухуровневая квартира для большой семьи. 318 квадратных мет…
Квартира 2 комнаты
Сочи, Россия
2 Количество комнат
63 м²
5/12 Этаж
€ 145,271
Продается просторная 2-комнатная квартира в Центральном районе г. Сочи. Площадь общая 63 кв…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
36 м²
€ 123,397
Арт. 41608641 Уважаемый покупатель! Предлагаем вашему вниманию уютную,меблированную одноком…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
92 м²
€ 422,355
Арт. 41996538 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В элитном клубном доме на Каменноостров…
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
39 м²
25/25 Этаж
€ 145,282
Номер лота: 4149981, Татьяна Дмитриевна. Свободная продажа. Продам однокомнатную квартиру . …
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
1/2 Этаж
€ 26,709
Продам однокомнатную квартиру в Московском районе Калининграда рядом с заливом в ПГТ Прибреж…
Квартира 4 комнаты
Калининград, Россия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
9/10 Этаж
€ 413,494
Трёхуровневая квартира Брутальная гармония в лучшем жилом комплексе Калининграда - Цветной Б…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
102 м²
€ 894,041
Арт. 3326612 Предлагается к продаже видовая двухкомнатная квартира в доме, являющемся часть…
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат
52 м²
5/24 Этаж
€ 257,037
Апартамент общей площадью 52,4 квм. (37 кв.м жилая, 15 кв.м открытая терраса) Расположен в э…
Квартира 3 комнаты
Бегуницы, Россия
3 Количество комнат
69 м²
2/5 Этаж
€ 63,942
В 45км от СПб (Кр.Село) в посёлке Бегуницы продаётся трехкомнатная квартира на 2 этаже пяти…
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