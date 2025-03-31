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Квартиры в Апрелевка, Россия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Апрелевка, Россия
Квартира 3 комнаты
Апрелевка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 5/9
Продаем 3-х комнатную квартиру(79,2м2), с удобной планировкой, расположенную на 5-м этаже 9-…
$138,304
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Рейтинг 4.9 / 5:
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