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Квартиры в Янтарный городской округ, Россия

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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Янтарный, Россия
Квартира 1 комната
Янтарный, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
Квартира у моря в Янтарном по ул. Балебина,13а. Компактная квартира расположена на 3 этаже в…
$89,803
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Квартира 1 комната в Янтарный, Россия
Квартира 1 комната
Янтарный, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/5
Продам уютную однокомнатную квартиру недалеко от моря. Рядом магазины, остановка. Косметичес…
$56,127
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Квартира 2 комнаты в Янтарный, Россия
Квартира 2 комнаты
Янтарный, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/4
Квартира у моря в Янтарном по ул. Балебина,13а. Просторная квартира расположена на 3 этаже в…
$152,429
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Квартира 2 комнаты в Янтарный, Россия
Квартира 2 комнаты
Янтарный, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Продаётся 2-комнатная квартира общей площадью 46.7 м2 в сером ключе. Дизайн проект в подарок…
$39,584
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Квартира 3 комнаты в Янтарный, Россия
Квартира 3 комнаты
Янтарный, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/3
Продам 3к квартиру в Янтарном, ул. Советская д.38, к. 2А 2 - кухни-гостиные, 2 - спальные ко…
$154,624
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