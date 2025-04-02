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Квартиры в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/3
ЖК Mistola Hills !!! Застройщик RBI- индивидуальный проект на холмах Морошкино, Черничное Бр…
$78,060
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Параметры недвижимости в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
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